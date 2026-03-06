«Динамо» встало в один ряд с «Баварией» после 5:2 со «Спартаком»

«Динамо» в кубковом матче уверенно разгромило «Спартак» (5:2).

Команды Хуана Карлоса Карседо пропустили пять голов во второй раз за сезон. Первым был «Пафос» в Лиге чемпионов, пропустивший пять от «Баварии» на общем этапе Лиги чемпионов.