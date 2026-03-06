«Динамо» встало в один ряд с «Баварией» после 5:2 со «Спартаком»

«Динамо» в кубковом матче уверенно разгромило «Спартак» (5:2).
Команды Хуана Карлоса Карседо пропустили пять голов во второй раз за сезон. Первым был «Пафос» в Лиге чемпионов, пропустивший пять от «Баварии» на общем этапе Лиги чемпионов.
- «Спартак» проиграл первый же матч в Москве под руководством Хуана Карлоса Карседо. Встреча прошла на динамовском стадионе «ВТБ Арена».
- Ответная встреча пройдет на «Лукойл Арене» 18 марта. «Спартаку» для перевода матча в серию пенальти нужно победить с разницей в три мяча.
- Проигравший по итогам двухматчевого противостояния вылетит в Путь регионов, где права на поражение уже не будет. Победитель противостояния в финале Пути РПЛ встретится либо с ЦСКА, либо с «Краснодаром».
Источник: «Бомбардир»