Реакция «Фратрии» на позор «Спартака» в матче с «Динамо»

5 марта, 22:52
10

Крупнейшее объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» опубликовало реакцию на кубковое поражение от «Динамо» (2:5).

«Поражение в дерби от «Динамо».

Команда провела позорный матч и проиграла 2:5 в кубковой встрече. Так за ромб на груди не играют!» – считают фанаты.

  • «Спартак» проиграл первый же матч в Москве под руководством Хуана Карлоса Карседо. Встреча прошла на динамовском стадионе «ВТБ Арена».
  • Ответная встреча пройдет на «Лукойл Арене» 18 марта. «Спартаку» для перевода матча в серию пенальти нужно победить с разницей в три мяча.
  • Проигравший по итогам двухматчевого противостояния вылетит в Путь регионов, где права на поражение уже не будет.

Источник: телеграм-канал «Фратрии»
Россия. Кубок Спартак Динамо
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ZAITZEFF2011
1772740650
СПРФ
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1772741047
РФСПРФ
Ответить
DOCTOR PENALTY
1772741438
Даже за мешок картошки так не играют. (((
Ответить
TOMSON
1772744761
Это кубок! Успокойтесь.. Даже если проиграет сразу не вылетит
Ответить
Artemka444
1772777027
Спартак говнище просто но свинарник на то и свинарник думать что говнище это круто!!!
Ответить
zigbert
1772785135
Позорное поражение. Надо исправляться перед болельщиками.
Ответить
