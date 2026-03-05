Реакция «Фратрии» на позор «Спартака» в матче с «Динамо»

Крупнейшее объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» опубликовало реакцию на кубковое поражение от «Динамо» (2:5).
«Поражение в дерби от «Динамо».
Команда провела позорный матч и проиграла 2:5 в кубковой встрече. Так за ромб на груди не играют!» – считают фанаты.
- «Спартак» проиграл первый же матч в Москве под руководством Хуана Карлоса Карседо. Встреча прошла на динамовском стадионе «ВТБ Арена».
- Ответная встреча пройдет на «Лукойл Арене» 18 марта. «Спартаку» для перевода матча в серию пенальти нужно победить с разницей в три мяча.
- Проигравший по итогам двухматчевого противостояния вылетит в Путь регионов, где права на поражение уже не будет.
Источник: телеграм-канал «Фратрии»