Реакция «Фратрии» на позор «Спартака» в матче с «Динамо»

Крупнейшее объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» опубликовало реакцию на кубковое поражение от «Динамо» (2:5).

«Поражение в дерби от «Динамо».

Команда провела позорный матч и проиграла 2:5 в кубковой встрече. Так за ромб на груди не играют!» – считают фанаты.