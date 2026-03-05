Вера оценил свой дебют за «Локомотив»

Зимний новичок «Локомотива» Лукас Вера высказался о своем первом матче за московскую команду.

28-летний аргентинец присоединился к клубу на правах свободного агента.

Он дебютировал в кубковой игре с тульским «Арсеналом» (2:1).

Вера заменил на 10-й минуте травмированного Сергея Пиняева.

– Как оценишь игру?

– Здорово, что вернулся в строй. Это было дело принципа. Вдвойне приятно, что игра победная.

– Как твоя форма?

– Вопрос с весом закрыт. С физикой тоже все нормально. Рад, что вернулся.