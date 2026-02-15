Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тарханов назвал самый сильный трансфер межсезонья в РПЛ – его сделал «Зенит»

Тарханов назвал самый сильный трансфер межсезонья в РПЛ – его сделал «Зенит»

Сегодня, 11:49
5

Известный российский тренер Александр Тарханов оценил зимние трансферы клубов РПЛ.

– Как вы оцениваете усиление лидеров РПЛ? Кто лучше всех это сделал?

– Два клуба – ЦСКА и «Зенит». Дуран в Турции довольно много забил. Теперь он в команде Семака. А «армейцы» взяли Лусиано. Это тоже интересный футболист.

– ЦСКА удалось укрепить все проблемные позиции. Стали ли «армейцы» ближе к золотым медалям или они строят команду с прицелом на будущее?

– Все лидеры находятся вблизи от первого места: и ЦСКА, и «Зенит», и «Локомотив». Да, «железнодорожники» потеряли Баринова, но у них хорошая командная игра. Не думаю, что уход Дмитрия – большая потеря, хотя он, конечно, хороший футболист и занимал ведущую роль в команде. Но «Локомотив» как-то же играл без него и неплохо это делал. Поэтому не думаю, что команда просядет. Там еще и другие лидеры есть. Например, Батраков.

Лукас Вера усилит москвичей?

– В «Оренбурге» он хорошо себя показывал, хотя клуб, конечно, не занимал ведущих позиций в РПЛ.

– «Краснодар» взял только Боселли из «Пари НН». Он усилит команду?

– «Быкам» захотелось усилиться. Им понравился Боселли, креативный игрок. Почему нет? К тому же у южан много и своих хороших молодых ребят. Есть неплохие легионеры, опытные российские ребята.

– «Зенит» взял трех игроков: Дивеева, Джона Джона и Дурана. Два атакующих игрока способны решить проблемы питерцев в атаке или они неизбежны?

– В атаке должна участвовать вся команда. Полузащитники должны ее организовывать, а решать – нападающие. Им нужно, чтобы партнеры доставили мяч, и форварды смогли открыться. Пока в атаке не всe получается, но судить по товарищеским матчам не стоит. Когда начнется чемпионат, станет ясно, как питерцы играют.

– Соболев на зимнем турнире РПЛ выглядел неважно и его много критиковали. Не думаете, что он уже упустил свой шанс заиграть в «Зените»?

– Семак в целом о нем хорошо отзывается. Стоит ли Александру сменить команду – сложно сказать.

– Какой трансфер считаете самым сильным в это межсезонье?

– Дурана. Турецкий чемпионат довольно сильный, и он там много забивал. Жду от него хорошей игры. Главное, чтобы не подвел свою команду.

  • Чемпионат России возобновится 27 февраля.
  • После 18 туров в РПЛ лидирует «Краснодар» (40 очков). Далее расположились «Зенит» (39), «Локомотив» (37), ЦСКА (36), «Балтика» (35), «Спартак» (29).

Еще по теме:
«Палмейрас» готов заплатить 14 миллионов за игрока «Зенита» 1
Глушаков оценил шансы «Спартака» побороться с «Зенитом» и «Краснодаром» 3
Семак проведет пресс-конференцию перед игрой РПЛ с «Балтикой» в Дубае 1
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Локомотив Зенит Баринов Дмитрий Дивеев Игорь Боселли Хуан Дуран Джон Вера Лукас Джон Джон Гонду Лусиано
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1771146436
Уверен, что ни один, даже самый выдающийся российский эксперт в области футбола до возникновения сведений о возможных трансферах, не слышали ни про каких джонов и дуранов.Только после этого кидаются в океан Педевикии и начинают мудрствовать.Для подобного уровня знаний необходимо быть фанатом "помидор-лиги",следит за ней на постоянной основе.Или быть агентом на этой поляне.С остальным попроще.
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1771146982
Как-то мне сказали, что время — это плоский круг. Всё, что мы сделали или сделаем, будет повторяться снова и снова по кругу. Раст Коул Настоящий детектив (True Detective) всё повторяется, первый юбилейный, второй, третий... у алёши снова такая же игрушка... два джон джона, три джон джона... плоский круг...
Ответить
Play
1771147182
Тарханов совершенно далёк от современного мирового футбола. Спросили - нужно что-то ответить, а то больше не спросят. У Дурана 3 гола в чемпионате Турции, и вроде как российский футбольный "эксперт" заявляет, что тот много забивал, и это ещё где-то публикуют.
Ответить
...уефан
1771148458
...даже, в более приемлемые тархановские годы, не верил ни в его профессионализм, ни в искренность сказанного им...
Ответить
рылы
1771150395
чё за бред? наоборот, писали же, что он в турции всего 3 гола забил за полгода. это называется "много забивал"?
Ответить
Главные новости
Руни готов работать помощником тренера только в двух клубах
23:28
ВидеоГлушаков сыграл в «Молчи, пока не услышишь того, кто лучше тебя»
23:00
Балахнин определил лучший зимний трансфер в РПЛ
22:37
1
ВидеоАри оформил дубль за «БроукБойз» и потребовал миллион рублей
22:16
ФотоИзвестна сумма, за которую продана картина Смольникова «Синий квадрат»
20:39
34
Ван Дейк высказался об уходе Салаха из «Ливерпуля»
20:36
1
Стендап-комик назвал самого смешного футболиста в России
20:27
5
ФотоКартина Смольникова в «Зените» продается за 70 тысяч рублей
19:37
8
Ветеран ЦСКА предъявил клубу за продажу игрока
19:25
2
ВидеоГенич упал, пытаясь обыграть вратаря в медийном матче
19:17
10
Все новости
Все новости
Грулев: «Я жил в табло на «Локомотиве»
23:21
Воспитанник «Зенита» перешел в команду Канчельскиса
21:59
Новичок ЦСКА Козлов назвал любимую позицию на поле
21:39
Газизов высказался о возможном вылете махачкалинского «Динамо» из РПЛ
21:15
2
Бывший тренер клуба РПЛ может возглавить Коста-Рику
20:52
1
Стендап-комик назвал самого смешного футболиста в России
20:27
5
В Турции ожидают переходы российских футболистов в ближайшее время
19:51
3
ФотоКартина Смольникова в «Зените» продается за 70 тысяч рублей
19:37
8
Ветеран ЦСКА предъявил клубу за продажу игрока
19:25
2
Экс-игрок «Зенита» раскритиковал клуб за трансфер Дурана: «Это перебор»
18:52
4
Журова отреагировала на слова Кирьякова о повышении цен на коммуналку
18:40
15
Погребняк объяснил, почему не смотрел Зимний кубок РПЛ
18:27
1
Козлов рассказал о разговоре с Челестини после перехода в ЦСКА
18:14
2
Козлов обратился к болельщикам ЦСКА после трансфера из «Краснодара»
17:00
7
Байдачный – о росте цен в России: «Поражаюсь такому скотскому отношению»
16:53
67
ВидеоАленичев выбрал главную легенду «Спартака» в современной истории
16:39
17
Бояринцев определил потолок «Спартака» в РПЛ
15:58
9
Названы имена двух новичков «Балтики»
15:15
1
Махачкалинское «Динамо» не отпустит защитника в «Краснодар»
14:56
1
Семак рассказал об адаптации Дурана в «Зените»
13:29
3
«Спартак» поздравил игрока команды с рождением сына
12:59
1
Быстров сказал, требуется ли «Зениту» усиление состава
12:48
8
Состав «Спартака» назвали чемпионским
12:39
27
Слуцкий – о Дзюбе: «Все атрибуты звездульки-капризульки»
12:37
3
ФотоЛолита – о двух экс-игроках сборной России: «Теперь это мои «Валентины»
11:59
3
Тарханов назвал самый сильный трансфер межсезонья в РПЛ – его сделал «Зенит»
11:49
5
«Сочи» ради Шамара и Фуртадо пытается избавиться от двух игроков, но они не хотят уходить
11:41
1
«Палмейрас» готов заплатить 14 миллионов за игрока «Зенита»
11:05
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 