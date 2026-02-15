Тарханов назвал самый сильный трансфер межсезонья в РПЛ – его сделал «Зенит»

Известный российский тренер Александр Тарханов оценил зимние трансферы клубов РПЛ.

– Как вы оцениваете усиление лидеров РПЛ? Кто лучше всех это сделал?

– Два клуба – ЦСКА и «Зенит». Дуран в Турции довольно много забил. Теперь он в команде Семака. А «армейцы» взяли Лусиано. Это тоже интересный футболист.

– ЦСКА удалось укрепить все проблемные позиции. Стали ли «армейцы» ближе к золотым медалям или они строят команду с прицелом на будущее?

– Все лидеры находятся вблизи от первого места: и ЦСКА, и «Зенит», и «Локомотив». Да, «железнодорожники» потеряли Баринова, но у них хорошая командная игра. Не думаю, что уход Дмитрия – большая потеря, хотя он, конечно, хороший футболист и занимал ведущую роль в команде. Но «Локомотив» как-то же играл без него и неплохо это делал. Поэтому не думаю, что команда просядет. Там еще и другие лидеры есть. Например, Батраков.

– Лукас Вера усилит москвичей?

– В «Оренбурге» он хорошо себя показывал, хотя клуб, конечно, не занимал ведущих позиций в РПЛ.

– «Краснодар» взял только Боселли из «Пари НН». Он усилит команду?

– «Быкам» захотелось усилиться. Им понравился Боселли, креативный игрок. Почему нет? К тому же у южан много и своих хороших молодых ребят. Есть неплохие легионеры, опытные российские ребята.

– «Зенит» взял трех игроков: Дивеева, Джона Джона и Дурана. Два атакующих игрока способны решить проблемы питерцев в атаке или они неизбежны?

– В атаке должна участвовать вся команда. Полузащитники должны ее организовывать, а решать – нападающие. Им нужно, чтобы партнеры доставили мяч, и форварды смогли открыться. Пока в атаке не всe получается, но судить по товарищеским матчам не стоит. Когда начнется чемпионат, станет ясно, как питерцы играют.

– Соболев на зимнем турнире РПЛ выглядел неважно и его много критиковали. Не думаете, что он уже упустил свой шанс заиграть в «Зените»?

– Семак в целом о нем хорошо отзывается. Стоит ли Александру сменить команду – сложно сказать.

– Какой трансфер считаете самым сильным в это межсезонье?

– Дурана. Турецкий чемпионат довольно сильный, и он там много забивал. Жду от него хорошей игры. Главное, чтобы не подвел свою команду.