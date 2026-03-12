Талалаев определил виновного в потере очков «Балтикой»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев взял на себя вину за потерю очков командой в двух матчах РПЛ после зимнего перерыва.
«Потеря очков в самом конце прошедших двух матчей – больше вопрос именно уверенности в себе. Это расплата за мою несдержанность. Находись я рядом с ребятами, уверен, что зацепили бы очки», – сказал Талалаев.
- В 19‑м туре «Балтика» проиграла в гостях «Зениту» 0:1, пропустив гол от Луиса Энрике на 87-й минуте.
- В 20‑м туре калининградцы на выезде сыграли вничью с «Ростовом» 1:1. Хозяева ушли от поражения благодаря голу Роналдо на 90+3-й минуте.
- Талалаев пропустил эти игры из‑за дисквалификации.
Источник: «Матч ТВ»