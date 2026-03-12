Карседо оценил уровень РПЛ

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо оценил уровень чемпионата России.
– Как бы вы оценили уровень чемпионата России по первым матчам? Какие различия по сравнению с чемпионатом Кипра?
– Очень хороший уровень, конкурентный чемпионат. Первая восьмерка очень сильна, команды в нижней части таблицы тоже очень неуступчивы, с ними сложно играть всегда.
Мы видим, что в последнем туре ни одна из пяти первых команд не смогла одержать победу. Это говорит о хорошем уровне чемпионата. Он требователен физически, в игре на стандартах. Это все детали, над которыми мы должны работать и учитывать их как можно быстрее.
– Вы стали больше использовать Барко и Маркиньоса, они играют выше. Можете рассказать об их задачах?
– Это как раз те детали, о которых мы говорили. Маркиньос прекрасно провел первую часть сезона, делал голевые передачи, мы хотели его больше задействовать, чтобы он забивал. Сейчас он уже забил два мяча и сделал голевую.
Мы хотим, чтобы он действовал ближе к штрафной и создавал больше опасности. То же самое касается и Барко. Это те футболисты, которые в финальной стадии могут решать исход матча и забивать голы.
- Карседо стал главным тренером «Спартака» с 5 января. До этого он тренировал кипрский «Пафос».
- Под руководством испанца красно-белые одержали две победы в РПЛ и потерпели одно поражение в FONBET Кубке России.