В Венгрии оценили шансы на проведение матча с Россией

Пресс-секретарь Венгерской футбольной федерации Герго Шабо высказался о возможности провести товарищеский матч между сборными Венгрии и России.

– Возможен ли товарищеский матч сборных России и Венгрии в этом году?

– На данный момент игра со сборной России невозможна. Мы уже объявили наши матчи на март и июнь. В сентябре, октябре и ноябре у нас игры Лиги наций. Поэтому наш календарь на этот год уже полностью заполнен, так что шансов нет. А о календаре на следующий год мы пока вообще ничего не знаем – даже будут ли у нас товарищеские матчи.