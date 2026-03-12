В Венгрии оценили шансы на проведение матча с Россией

Пресс-секретарь Венгерской футбольной федерации Герго Шабо высказался о возможности провести товарищеский матч между сборными Венгрии и России.
– Возможен ли товарищеский матч сборных России и Венгрии в этом году?
– На данный момент игра со сборной России невозможна. Мы уже объявили наши матчи на март и июнь. В сентябре, октябре и ноябре у нас игры Лиги наций. Поэтому наш календарь на этот год уже полностью заполнен, так что шансов нет. А о календаре на следующий год мы пока вообще ничего не знаем – даже будут ли у нас товарищеские матчи.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- С тех пор национальная команда сыграла товарищеские матчи с молодежной сборной России, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном (дважды), Ираком, олимпийской сборной Египта (дважды), Катаром (дважды), Камеруном, Кенией, Кубой, Сербией, Беларусью (дважды), Вьетнамом, Брунеем, Сирией, Гренадой, Замбией, Нигерией, Иорданией, Боливией, Перу и Чили.
- Россия не играла матчей со сборными стран, входящих в Евросоюз, с ноября 2021 года.
