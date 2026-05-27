Кудряшов провел первую тренировку после нокаута от рэпера

27 мая, 13:52

Федор Кудряшов приступил к тренировкам с 2DROTS.

«Федя провел первую тренировку в общей группе. Чувствует себя отлично и уже набирает форму», – говорится в сообщении медийного клуба.

  • Бывший защитник сборной России провел дебютный бой на кикбоксерском турнире Fight Nights.
  • Экс-футболист подрался с рэпером Дмитрием Гусаковым, более известным как Гуди.
  • Музыкант отправил Кудряшова в нокаут во втором раунде благодаря точному хай-кику.
  • Федору потребовалась медицинская помощь, в том числе использование кислородной маски.

Источник: телеграм-канал 2DROTS
Медиафутбол 2DROTS Кудряшов Федор
