Кудряшов провел первую тренировку после нокаута от рэпера

Федор Кудряшов приступил к тренировкам с 2DROTS.
«Федя провел первую тренировку в общей группе. Чувствует себя отлично и уже набирает форму», – говорится в сообщении медийного клуба.
- Бывший защитник сборной России провел дебютный бой на кикбоксерском турнире Fight Nights.
- Экс-футболист подрался с рэпером Дмитрием Гусаковым, более известным как Гуди.
- Музыкант отправил Кудряшова в нокаут во втором раунде благодаря точному хай-кику.
- Федору потребовалась медицинская помощь, в том числе использование кислородной маски.
Источник: телеграм-канал 2DROTS