Сборная России может сыграть с участником ЧМ-2026

Генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Мустафа Аззам прокомментировал информацию, что сборная страны может сыграть с национальной командой России.

«Решение по товарищескому матчу со сборной России пока не принято. Нам поступило предложение от российской стороны, мы его рассмотрели и сказали, что рассчитываем сыграть у себя дома. Мы можем принять сборную России 29 мая в Каире, если нам удастся договориться.

Для сборной Египта было бы удобнее сыграть у себя дома, а не на выезде, чтобы избежать частых перелетов перед стартом ЧМ. Департаменты наших федераций продолжают общение по организации этого матча», – сказал Аззам.