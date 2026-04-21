Сборная России может сыграть с участником ЧМ-2026

21 апреля, 12:58

Генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Мустафа Аззам прокомментировал информацию, что сборная страны может сыграть с национальной командой России.

«Решение по товарищескому матчу со сборной России пока не принято. Нам поступило предложение от российской стороны, мы его рассмотрели и сказали, что рассчитываем сыграть у себя дома. Мы можем принять сборную России 29 мая в Каире, если нам удастся договориться.

Для сборной Египта было бы удобнее сыграть у себя дома, а не на выезде, чтобы избежать частых перелетов перед стартом ЧМ. Департаменты наших федераций продолжают общение по организации этого матча», – сказал Аззам.

  • Египет занимает 29-е место в рейтинге ФИФА, Россия – 36-е.
  • Россйские сборные и клубы отстранены от участия в официальных международных турнирах с февраля 2022 года.

Товарищеские матчи. Сборные Чемпионат мира Египет Россия
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
