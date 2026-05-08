Только один тренер становился лучшим в РПЛ столько же раз, сколько Семак

РПЛ опубликовала в телеграм-канале информацию, что лучшим тренером апреля стал Сергей Семак из «Зенита».
Это шестая такая награда для Семака – повторение рекорда Валерия Карпина.
- «Зенит» отстает от «Краснодара» на одно очко за два тура до финиша чемпионата России-2025/26.
- Петербургской команде осталось сыграть с «Сочи» и «Ростовом».
- Семак тренирует «Зенит» с 2018 года. С тех пор команда взяла шесть чемпионств подряд.
- Контракт Сергея Семака действует до 2030 года.
- «Зенит» сейчас проводит 100-й сезон. Изначально празднование юбилея планировалось в 2025 году, но оно было перенесено после неудачи клуба в минувшем сезоне РПЛ – второе место, а не первое.
Источник: «Бомбардир»