Определен тренер апреля в РПЛ

Вчера, 11:08
21

РПЛ определила лучшего тренера апреля. Им стал Сергей Семак из «Зенита».

«Сергей Богданович победил в голосовании легенд РПЛ и болельщиков, немного опередив Хуана Карседо! Комментаторы же признали лучшим Игоря Осинькина», – уточнила лига.

  • «Зенит» отстает от «Краснодара» на одно очко за два тура до финиша чемпионата России-2025/26.
  • Петербургской команде осталось сыграть с «Сочи» и «Ростовом».
  • Семак тренирует «Зенит» с 2018 года. С тех пор команда взяла шесть чемпионств подряд.
  • Контракт Сергея Семака действует до 2030 года.
  • «Зенит» сейчас проводит 100-й сезон. Изначально празднование юбилея планировалось в 2025 году, но оно было перенесено после неудачи клуба в минувшем сезоне РПЛ – второе место, а не первое.

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
OldenVad
1778228008
Не понял чем он лучше Игоря Осинькина, бюджетом если только
Volrad777
1778230215
Семак днище какой он тренер? И чего он добился в этом месяце
R_a_i_n
1778230535
Сирожа лучшый)
andr45
1778231559
Да, славный месяц)) Обыграли «Крылья Советов» 2:1, стоимость игроков которых 32,8 млн.евро и «Ахмат» 2:0 со стоимостю игроков 25,6 млн.евро, проигрыш «Динамо Мх» 0:1, стоимость игроков 15, 4 млн.евро, и две ничьи с «Локомотивом» (78,4 млн.евро) и «Краснодаром» (113,7) млн.евро)) СПРАВОЧНО: СТОИМОСТЬ ИГРОКОВ «Zenitе» — 203,8 млн.евро
Император 1
1778231714
Осинькин лучший
Good_win_ФКСМ
1778232095
написали бы сразу лучший тренер зинки: мюллер-мажич... чего и кого стесняться то))) только кому нужны эти голосования от проплаченных бо.мжами журнаШлистов , находящихся на содержании алешеньки....... Если уж брать достойного - Осинькин: со дня тащит КрыС со скудными ресурсами....
Garrincha58
1778232433
Его Аршавин выбрал, а как иначе из одной тусовки. Лучший Осинькин однозначно. Вот бы завтра Сочи отбрали очки у лучшего тренеришки
Skull_Boy
1778232966
Очередной позор
шахта Заполярная
1778233659
Голосование где, в питоре проходило, тогда возможно.
ESC-Russia-google
1778235470
Последняя его награда перед увольнением из газпрома!
