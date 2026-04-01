Тренер сборной Мали прокомментировал ничью с Россией

Главный тренер сборной Мали Том Сентфьетт ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции после товарищеской встречи с Россией.

Результат матча на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге – ничья 0:0.

Россия и Мали сыграли впервые.

На 28-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков не реализовал пенальти – он пробил выше ворот.

У команды Валерия Карпина всего одна победа в последних четырех играх.

– В первую очередь, хочу поздравить Россию с замечательной организацией матча, прекрасное исполнение гимна. У меня даже мурашки побежали!

Понимали, что Россия будет полностью контролировать матч в первые 25 минут, но мы были более удачливыми. Удивил поставленный пенальти в наши ворота. К счастью, он не был реализован.

Может быть, мы заслужили пару пенальти в первом тайме. Тем не менее, мы тоже создавали моменты после. 0:0 – справедливый результат. Я игрой доволен.

– На кого из игроков сборной России обращали больше внимания?

– Честно, не фокусировался на игроках сборной России. Моя задача была подготовить своих игроков. Пусть на этот вопрос отвечает Валерий Карпин.

Я благодарен своему вратарю и защитникам, хорошо отыграли и помогли сохранить ворота в неприкосновенности. В сборной России нет явных слабых мест, этот результат – заслуга Мали.

– Вы хорошо говорите на английском. Можете представить, что будете работать в России?

– Для современного тренера важно говорить на иностранных языках. Я говорю на голландском, второй – немецкий язык, третий – английский.

Для меня честью будет работать в России и говорить на русском языке, хоть он и тяжелый. Если бы я находился здесь чаще, то говорил бы лучше. Русский пока не покорился. Посмотрим, как будет в будущем.

– В России иностранные тренеры не говорят на русском.

– Для меня знак уважения – учить язык страны, в которой ты работаешь. Необязательно идеально говорить на нем, но надо двигаться к его изучению. Это знак уважения стране, истории, людям.

– Два игрока из РПЛ и еще один из PARI Первой лиги. Если бы игра проходила не в России, вы бы их вызвали в сборную?

– Натана (Гассама) – 100%. А вот Мамаду (Майга) и (Мамаду) Камара – нет. Если бы матч был не в России, я бы их не вызывал.

– Исторический матч для Мали. Как эта игра поможет вам подготовиться к будущим матчам?

– Действительно, это честь – играть в России. Между нашими странами хорошие политические отношения. Мы привезли экспериментальный состав, у нас минус 25 игроков. Плюс новички, которые впервые вызваны в сборную.

Сегодняшний результат впечатляет, мы играли против 37‑й команды рейтинга ФИФА. Я уверен в будущем нашей команды. Мы можем очень достойно готовиться к следующему Кубку Африки. Это важная веха в развитии футбола Мали.