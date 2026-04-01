Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Спартак РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тренер сборной Мали прокомментировал ничью с Россией

1 апреля, 00:23

Главный тренер сборной Мали Том Сентфьетт ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции после товарищеской встречи с Россией.

  • Результат матча на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге – ничья 0:0.
  • Россия и Мали сыграли впервые.
  • На 28-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков не реализовал пенальти – он пробил выше ворот.
  • У команды Валерия Карпина всего одна победа в последних четырех играх.

– В первую очередь, хочу поздравить Россию с замечательной организацией матча, прекрасное исполнение гимна. У меня даже мурашки побежали!

Понимали, что Россия будет полностью контролировать матч в первые 25 минут, но мы были более удачливыми. Удивил поставленный пенальти в наши ворота. К счастью, он не был реализован.

Может быть, мы заслужили пару пенальти в первом тайме. Тем не менее, мы тоже создавали моменты после. 0:0 – справедливый результат. Я игрой доволен.

– На кого из игроков сборной России обращали больше внимания?

– Честно, не фокусировался на игроках сборной России. Моя задача была подготовить своих игроков. Пусть на этот вопрос отвечает Валерий Карпин.

Я благодарен своему вратарю и защитникам, хорошо отыграли и помогли сохранить ворота в неприкосновенности. В сборной России нет явных слабых мест, этот результат – заслуга Мали.

– Вы хорошо говорите на английском. Можете представить, что будете работать в России?

– Для современного тренера важно говорить на иностранных языках. Я говорю на голландском, второй – немецкий язык, третий – английский.

Для меня честью будет работать в России и говорить на русском языке, хоть он и тяжелый. Если бы я находился здесь чаще, то говорил бы лучше. Русский пока не покорился. Посмотрим, как будет в будущем.

– В России иностранные тренеры не говорят на русском.

– Для меня знак уважения – учить язык страны, в которой ты работаешь. Необязательно идеально говорить на нем, но надо двигаться к его изучению. Это знак уважения стране, истории, людям.

– Два игрока из РПЛ и еще один из PARI Первой лиги. Если бы игра проходила не в России, вы бы их вызвали в сборную?

– Натана (Гассама) – 100%. А вот Мамаду (Майга) и (Мамаду) Камара – нет. Если бы матч был не в России, я бы их не вызывал.

– Исторический матч для Мали. Как эта игра поможет вам подготовиться к будущим матчам?

– Действительно, это честь – играть в России. Между нашими странами хорошие политические отношения. Мы привезли экспериментальный состав, у нас минус 25 игроков. Плюс новички, которые впервые вызваны в сборную.

Сегодняшний результат впечатляет, мы играли против 37‑й команды рейтинга ФИФА. Я уверен в будущем нашей команды. Мы можем очень достойно готовиться к следующему Кубку Африки. Это важная веха в развитии футбола Мали.

Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Мали Россия Сентфьетт Том
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 