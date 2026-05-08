Карпина уличили в том, что он оставил «Динамо» в руинах

Известный адвокат, болельщик «Динамо» Александр Добровинский считает, что главного тренера Ролана Гусева стоит оставить в команде.

– Нужно ли оставлять Гусева главным тренером на следующий сезон?

– Обязательно. Он перестроил команду, возродил ее из руин, которые оставил Валерий Карпин. Ролан сам был блестящим игроком. Надеюсь, он будет делать ставку на молодежь. Мне хотелось бы увидеть на поле больше наших очень талантливых молодых ребят. Это будущее команды.

Конечно, наверняка кто‑то уйдет. Хотя мне нравится команда на сегодняшний день. Я бы очень хотел, чтобы Ролан Александрович остался.