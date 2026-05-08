Карпина уличили в том, что он оставил «Динамо» в руинах

Известный адвокат, болельщик «Динамо» Александр Добровинский считает, что главного тренера Ролана Гусева стоит оставить в команде.
– Нужно ли оставлять Гусева главным тренером на следующий сезон?
– Обязательно. Он перестроил команду, возродил ее из руин, которые оставил Валерий Карпин. Ролан сам был блестящим игроком. Надеюсь, он будет делать ставку на молодежь. Мне хотелось бы увидеть на поле больше наших очень талантливых молодых ребят. Это будущее команды.
Конечно, наверняка кто‑то уйдет. Хотя мне нравится команда на сегодняшний день. Я бы очень хотел, чтобы Ролан Александрович остался.
- Гусев в ноябре сменил Валерия Карпина.
- Зимой его утвердили главным тренером.
- После паузы динамовцы выиграли 4 матча подряд с общим счетом 14:3.
- Затем последовала неудачная серия – 3 поражения, 5 ничьих и 2 победы в 10 встречах.
- Столичная команда опустилась на восьмое место в турнирной таблице РПЛ и вылетела из FONBET Кубка России.
