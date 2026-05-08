Карпина уличили в том, что он оставил «Динамо» в руинах

Вчера, 18:29
9

Известный адвокат, болельщик «Динамо» Александр Добровинский считает, что главного тренера Ролана Гусева стоит оставить в команде.

– Нужно ли оставлять Гусева главным тренером на следующий сезон?

– Обязательно. Он перестроил команду, возродил ее из руин, которые оставил Валерий Карпин. Ролан сам был блестящим игроком. Надеюсь, он будет делать ставку на молодежь. Мне хотелось бы увидеть на поле больше наших очень талантливых молодых ребят. Это будущее команды.

Конечно, наверняка кто‑то уйдет. Хотя мне нравится команда на сегодняшний день. Я бы очень хотел, чтобы Ролан Александрович остался.

  • Гусев в ноябре сменил Валерия Карпина.
  • Зимой его утвердили главным тренером.
  • После паузы динамовцы выиграли 4 матча подряд с общим счетом 14:3.
  • Затем последовала неудачная серия – 3 поражения, 5 ничьих и 2 победы в 10 встречах.
  • Столичная команда опустилась на восьмое место в турнирной таблице РПЛ и вылетела из FONBET Кубка России.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Карпин Валерий
Комментарии (9)
Evgenijgerasimov607@gmail
1778255492
От рыжего бздуняры толку ноль, только может детей строгать и говорить ну и...
Volrad777
1778256102
Не только динамо но и сборную
Император 1
1778259959
Так и есть
MaxRnD
1778298659
Один из сектантов (Илья Мэдисон) уже прозрел по поводу Гусева, а Добровинский просто самым тупым и тормозным оказался, но ничего - всему своё время
crf57
1778303802
ДОБРОВИНСКИЙ! Не лезь туда,где ничего не смыслишь,жалкое чучело!
