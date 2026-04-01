  • Колосков удручен игрой сборной России в матче с резервом Мали

Колосков удручен игрой сборной России в матче с резервом Мали

1 апреля, 18:06
5

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от товарищеской встречи между сборными России и Мали.

  • Результат матча на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге – ничья 0:0.
  • Россия и Мали сыграли впервые.
  • На 28-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков не реализовал пенальти – он пробил выше ворот.
  • У команды Валерия Карпина всего одна победа в последних четырех играх.

«Впечатление удручающее, откровенно говоря. Играли с экспериментальной командой Мали, в которой не было пяти сильнейших игроков.

Наш же стартовый состав был лучшим из всех, который когда-либо выходил на игры, самый оптимальный. Начали за здравие, активная игра, много комбинировали, хорошо владели мячом, создавали моменты.

Но минут через 15-20 все закончилось, игра выравнялась, пошла тягомотина, а потом вообще стала какая-то бестолковщина.

Разве так можно играть с командой с дублирующим составом? Конечно, нет. Тренерам есть о чем задуматься», – сказал Колосков.

Источник: «РИА Новости»
Товарищеские матчи. Сборные Мали Россия Колосков Вячеслав
Evgenijgerasimov607@gmail
1775057084
Главному и тренерскому штабу нечем думать
...уефан
1775057213
...Колосков - удручун...
Правдоруб100
1775057843
Что там думать? Разогнать этот штаб, уж Карпину ещё два года назад надо было пинка дать!!! Чего ждёте?
subbotaspartak
1775059114
"Злой тоской удручена К муравью ползёт она..." Басня.
Cleaner
1775142605
КАКОЙ почетный президент у РФСа, ТАКАЯ и сборная! Нечего Колоскову на зеркало пенять...((((((((((((
