Колосков удручен игрой сборной России в матче с резервом Мали

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от товарищеской встречи между сборными России и Мали.

Результат матча на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге – ничья 0:0.

Россия и Мали сыграли впервые.

На 28-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков не реализовал пенальти – он пробил выше ворот.

У команды Валерия Карпина всего одна победа в последних четырех играх.

«Впечатление удручающее, откровенно говоря. Играли с экспериментальной командой Мали, в которой не было пяти сильнейших игроков.

Наш же стартовый состав был лучшим из всех, который когда-либо выходил на игры, самый оптимальный. Начали за здравие, активная игра, много комбинировали, хорошо владели мячом, создавали моменты.

Но минут через 15-20 все закончилось, игра выравнялась, пошла тягомотина, а потом вообще стала какая-то бестолковщина.

Разве так можно играть с командой с дублирующим составом? Конечно, нет. Тренерам есть о чем задуматься», – сказал Колосков.