Товарищеские матчи. Бразилия разгромила Панаму, США победили Сенегал

Сборная Бразилии победила Панаму со счетом 6:2 в товарищеском матче, который прошел в Рио-де-Жанейро.
Голами у пентакампеонов отметились Винисиус, Каземиро, Райан Витор, Лукас Пакета, Игор Тиаго с пенальти и Данило. Также гол в свои ворота забил нападающий бразильцев Матеус Кунья. У Панамы еще один гол забил Карлос Харви.
В другой игре США победили Сенегал со счетом 3:2. Матч прошел в Шарлотт.
У США забили Серджино Дест, Кристиан Пулишич и Фоларин Балогун. У африканской команды дубль сделал Садио Мане.
На ЧМ-2026 Бразилия сыграет в группе C, США – в группе D, Сенегал – в группе I, Панама – в группе L.
Товарищеские матчи. Сборные.
Бразилия - Панама - 6:2 (2:1)Календарь турнира
Голы: 1:0 - Винисиус, 2; 1:1 - М. Кунья, 14 (в свои ворота); 2:1 - Каземиро, 39; 3:1 - Р. Витор, 53; 4:1 - Л. Пакета, 60; 5:1 - И. Тиаго, 63 (с пенальти); 6:1 - Данило, 81; 6:2 - C. Harvey , 84.
Товарищеские матчи. Сборные.
США - Сенегал - 3:2 (2:1)Календарь турнира
Голы: 1:0 - С. Дест, 7; 2:0 - К. Пулишич, 20; 2:1 - С. Мане, 44; 2:2 - С. Мане, 52; 3:2 - Ф. Балогун, 63.
Источник: «Бомбардир»