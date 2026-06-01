Товарищеские матчи. Бразилия разгромила Панаму, США победили Сенегал

Сборная Бразилии победила Панаму со счетом 6:2 в товарищеском матче, который прошел в Рио-де-Жанейро.

Голами у пентакампеонов отметились Винисиус, Каземиро, Райан Витор, Лукас Пакета, Игор Тиаго с пенальти и Данило. Также гол в свои ворота забил нападающий бразильцев Матеус Кунья. У Панамы еще один гол забил Карлос Харви.

В другой игре США победили Сенегал со счетом 3:2. Матч прошел в Шарлотт.

У США забили Серджино Дест, Кристиан Пулишич и Фоларин Балогун. У африканской команды дубль сделал Садио Мане.

На ЧМ-2026 Бразилия сыграет в группе C, США – в группе D, Сенегал – в группе I, Панама – в группе L.