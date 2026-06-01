Товарищеские матчи. Победы Норвегии, Турции, Австрии, Словакии и Черногории

В понедельник, 1 июня, состоялись пять товарищеских матчей с участием европейских сборных.
Выделим крупную победу Турции над Северной Македонией и уверенный выигрыш Норвегии без Эрлинга Холанда.
Товарищеские матчи. Сборные.
Болгария - Черногория - 0:1 (0:0)Календарь турнира
Гол: 0:1 - Б. Секулич, 68.
Словакия - Мальта - 2:1 (1:1)Календарь турнира
Голы: 1:0 - Л. Гараслин, 9; 1:1 - Д. Мбонг, 37.
Турция - Северная Македония - 4:0 (2:0)Календарь турнира
Голы: 1:0 - О. Кекчю, 2; 2:0 - Д. Узун, 16; 3:0 - D. Gül , 53; 4:0 - Б. Йилмаз, 70.
Норвегия - Швеция - 3:1 (3:0)Календарь турнира
Голы: 1:0 - Й. Ларсен, 8; 2:0 - А. Нуса, 18; 3:0 - Й. Ларсен, 37; 3:1 - А. Исак, 76.
Австрия - Тунис - 1:0 (0:0)Календарь турнира
Гол: 1:0 - М. Забитцер, 63.
Удаления: К. Лаймер, 37 - нет.
Источник: «Бомбардир»