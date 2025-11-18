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Мальта
Сборная Мальты по футболу
Лига наций
Стадион:
Национальный стадион
Сайт:
http://www.mfa.com.mt
Тренер:
Девис Манджа
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Трансляция
Азербайджан – Мальта: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026
5 июня
Азербайджан – Мальта: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.65
4 июня
Товарищеские матчи. Победы Норвегии, Турции, Австрии, Словакии и Черногории
1 июня
Трансляция
Словакия – Мальта: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июня 2026
1 июня
Словакия – Мальта: прогноз и ставки на матч 1 июня 2026 с коэффициентом 1.40
31 мая
Трансляция
Люксембург – Мальта: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026
31 марта
19-летний россиянин сыграл за молодежную сборную Мальты
29 марта
2
Трансляция
Мальта – Люксембург: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2026
26 марта
Отбор ЧМ-2026. Германия деклассировала Словакию, Польша едва не опозорилась на Мальте и другие результаты
2025.11.18 00:45
Финляндия – Мальта: прогноз и ставки на матч 14 ноября 2025 с коэффициентом 1.65
2025.11.13 09:54
Отбор ЧМ-2026. Дания сокрушила Беларусь, Австрия забила 10 голов, Фареры разгромили Черногорию и другие результаты
2025.10.09 23:48
1
Трансляция
Мальта – Нидерланды: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 октября 2025
2025.10.09 20:35
Мальта – Нидерланды: прогноз и ставки на матч 9 октября 2025 с коэффициентом 1.70
2025.10.08 08:59
Отбор ЧМ-2026. Разгромные победы Испании и Бельгии, Германия проиграла Словакии и другие результаты
2025.09.04 23:40
Литва – Мальта: прогноз и ставки на матч 4 сентября 2025 с коэффициентом 1.73
2025.09.03 09:30
Отбор ЧМ-2026. Победы Сербии, Австрии и Румынии, Нидерланды забили 8 голов и другие результаты
2025.06.10 23:45
Трансляция
Нидерланды – Мальта: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июня 2025
2025.06.10 20:35
Прогноз на точный счeт матча Нидерланды – Мальта: квалификация ЧМ, 10 июня 2025 года
2025.06.09 09:49
Прогноз на точный счeт матча Мальта – Литва: Квалификация ЧМ, 7 июня 2025 года
2025.06.06 15:22
Отбор ЧМ-2026. Англия разгромила Латвию (3:0) и другие результаты
2025.03.25 00:43
1
Трансляция
Польша – Мальта: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 марта 2025
2025.03.24 21:35
Отбор ЧМ-2026. Англия победила Албанию (2:0) и другие результаты
2025.03.22 00:48
Лига наций. Армения с пятью игроками РПЛ в составе дома проиграла Северной Македонии (0:2)
2024.10.13 20:56
Трансляция
Мальта – Молдавия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2024
2024.10.13 17:50
Чехия – Мальта: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 июня 2024
2024.06.07 12:59
Трансляция
Мальта – Белоруссия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2024
2024.03.26 09:25
Мальта – Беларусь: прогноз на товарищеский матч, 26 марта
2024.03.26 09:04
Отбор Евро-2024. Италия победила Северную Македонию (5:2), Англия – Мальту (2:0)
2023.11.18 00:45
3
Трансляция
Англия – Мальта: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2023
2023.11.17 19:00
Англия – Мальта: прогноз на матч 9 тура отбора ЧЕ-2024, 17 ноября
2023.11.16 14:43
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