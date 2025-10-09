09.10.2025, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 7 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 7 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Мальта
Мальта
3-3-1-1-2
1
Бонелло
5
Шоу
13
Пепе
23
Сатариано
3
Камензули
6
Гилламьер
7
Мбонг
10
Теума
20
Шуареф
21
Корбалан
11
Кардона
4-4-1-1
1
Вербрюгген
2
Фримпонг
4
ван Дейк
15
ван де Вен
12
Тимбер
22
Дюмфрис
14
Рейндерс
8
Гравенберх
21
де Йонг
11
Гакпо
9
Вегхорст
7
Мбонг
18
Оверенд
18
Оверенд
7
Мбонг
11
Кардона
25
25
11
Кардона
14
Янкам
14
Янкам
10
Теума
17
Рид
17
Рид
10
Теума
20
Шуареф
11
Джонс
11
Джонс
20
Шуареф
15
ван де Вен
17
Хартман
17
Хартман
15
ван де Вен
21
де Йонг
7
Клюйверт
7
Клюйверт
21
де Йонг
11
Гакпо
7
Симонс
7
Симонс
11
Гакпо
2
Фримпонг
18
Мален
18
Мален
2
Фримпонг
9
Вегхорст
10
Депай
10
Депай
9
Вегхорст
Остались в запасе
Мальта
Нидерланды
12
Джеймс Сиссонс
ВР
16
Рашид Аль-Туми
ВР
15
Майлз Бирман
ЛЗ
2
Жан Борг
ЦЗ
13
Kean Scicluna
ЦЗ
4
Габриэль Менц
ЦЗ
6
Брэндон Пайбер
ЦП
Главный тренер
Девис Манджа
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
16
Йерди Схаутен
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
12
Джеймс Сиссонс
ВР
16
Рашид Аль-Туми
ВР
15
Майлз Бирман
ЛЗ
2
Жан Борг
ЦЗ
13
Kean Scicluna
ЦЗ
4
Габриэль Менц
ЦЗ
6
Брэндон Пайбер
ЦП
Остались в запасе
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
16
Йерди Схаутен
ЦП
Главный тренер
Девис Манджа
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Мальта - Нидерланды
5
2
Всего ударов по воротам
7
22
Удары в створ
0
8
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
1
6
Нарушения
15
6
Офсайды
1
4
Количество передач
302
511
Сейвы
4
0
Точность передач %
77
90
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
3
17
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.35
3.24
Смотреть прямую трансляцию матча Мальта против Нидерландов, 7-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 октября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Мальта – Нидерланды
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»