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  • Мальта – Нидерланды: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 октября 2025

Мальта – Нидерланды: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 октября 2025

9 октября 2025, 20:35
Мальта
09.10.2025, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 7 тур
0 : 4
Ответный матч – 0 : 8
Завершен
Нидерланды
12' К. Гакпо (П) 48' К. Гакпо (П) 57' Т. Рейндерс 90+3' М. Депай
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
5
Курт Шоу
ЦЗ
13
Энрико Пепе
ЦЗ
23
Александер Сатариано
ЦЗ
7
Джозеф Мбонг
ПЗ
20
Ильяс Шуареф
ЛВ
6
Мэттью Гилламьер
(К) ОП
10
Тедди Теума
ЦП
11
Ирвин Кардона
ЦФ
21
Хуан Корбалан
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
11
Коди Гакпо
ЛВ
21
Френки де Йонг
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Мальта
12
Джеймс Сиссонс
ВР
16
Рашид Аль-Туми
ВР
15
Майлз Бирман
ЛЗ
2
Жан Борг
ЦЗ
13
Kean Scicluna
ЦЗ
4
Габриэль Менц
ЦЗ
18
Адам Оверенд
ПЗ
25
Basil Tuma
ЦП
6
Брэндон Пайбер
ЦП
14
Янник Янкам
АП
17
Кемар Рид
АП
11
Джоди Джонс
ПВ
Нидерланды
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
17
Квилиндши Хартман
ЛЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
16
Йерди Схаутен
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
18
Дониелл Мален
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Бонелло
5
Шоу
13
Пепе
23
Сатариано
3
Камензули
6
Гилламьер
7
Мбонг
10
Теума
20
Шуареф
21
Корбалан
11
Кардона
4-4-1-1
1
Вербрюгген
2
Фримпонг
4
ван Дейк
15
ван де Вен
12
Тимбер
22
Дюмфрис
14
Рейндерс
8
Гравенберх
21
де Йонг
11
Гакпо
9
Вегхорст
7
Мбонг
18
Оверенд
18
Оверенд
7
Мбонг
11
Кардона
25
25
11
Кардона
14
Янкам
14
Янкам
10
Теума
17
Рид
17
Рид
10
Теума
20
Шуареф
11
Джонс
11
Джонс
20
Шуареф
15
ван де Вен
17
Хартман
17
Хартман
15
ван де Вен
21
де Йонг
7
Клюйверт
7
Клюйверт
21
де Йонг
11
Гакпо
7
Симонс
7
Симонс
11
Гакпо
2
Фримпонг
18
Мален
18
Мален
2
Фримпонг
9
Вегхорст
10
Депай
10
Депай
9
Вегхорст
Остались в запасе
Мальта
Нидерланды
12
Джеймс Сиссонс
ВР
16
Рашид Аль-Туми
ВР
15
Майлз Бирман
ЛЗ
2
Жан Борг
ЦЗ
13
Kean Scicluna
ЦЗ
4
Габриэль Менц
ЦЗ
6
Брэндон Пайбер
ЦП
Главный тренер
Девис Манджа
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
16
Йерди Схаутен
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
12
Джеймс Сиссонс
ВР
16
Рашид Аль-Туми
ВР
15
Майлз Бирман
ЛЗ
2
Жан Борг
ЦЗ
13
Kean Scicluna
ЦЗ
4
Габриэль Менц
ЦЗ
6
Брэндон Пайбер
ЦП
Остались в запасе
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
16
Йерди Схаутен
ЦП
Главный тренер
Девис Манджа
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Мальта - Нидерланды
5
2
Всего ударов по воротам
7
22
Удары в створ
0
8
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
1
6
Нарушения
15
6
Офсайды
1
4
Количество передач
302
511
Сейвы
4
0
Точность передач %
77
90
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
3
17
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.35
3.24

Смотреть прямую трансляцию матча Мальта против Нидерландов, 7-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 октября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Мальта – Нидерланды

  • Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
  • Также игру будет транслировать «Fonbet».

Мальта – Нидерланды: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Нидерланды Мальта
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