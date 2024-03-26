Мальта
26.03.2024, вторник, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
Смотреть трансляцию
П1
3.3
Х
3.2
П2
2.3
Реклама, 18+
Белоруссия
Статистика матча Мальта - Белоруссия
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Мальта против Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 марта 2024, в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Мальта – Белоруссия
- Матч будет транслировать «Фонбет».