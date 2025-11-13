14 ноября Финляндия дома принимает Мальту в 9 туре европейской Квалификации ЧМ. Хозяева идут третьими с 10 очками и продолжают борьбу за выход, поэтому очки в матче с аутсайдером им критически важны. Мальта набрала всего 2 очка и фактически борется лишь за престиж, при этом команда много пропускает. В таких условиях финны обязаны диктовать темп и проводить большую часть игры у чужих ворот.

Финляндия

Финляндия подходит к матчу после тяжелого выезда к Нидерландам, где проиграла 0:4, но в целом в отборе уже обыгрывала Польшу и Литву дома. Команда забивает стабильно, но не слишком много – 5 голов в 5 последних встречах. При этом оборона нестабильна: 10 пропущенных мячей за тот же отрезок и серия из семи матчей без сухой игры. Лучшим бомбардиром остается Беньямин Челльман, на его голы финны по-прежнему опираются в атаке.

Мальта

Мальта проводит сложный цикл и закономерно находится на пятом месте с двумя очками. В отборе команда не может выиграть шесть матчей подряд и регулярно проваливается в обороне. Поражения 0:4 и 0:8 от Нидерландов, а также 1:4 от Боснии показывают уязвимость задней линии. В атаке малтийцы смотрятся скромно, хотя Пол Мбонг и партнеры забили 5 голов в 5 последних играх.

Факты о командах

Финляндия

10 очков после 7 туров и 3 место в группе

5 забитых и 10 пропущенных мячей в 5 последних матчах

Пропускает в каждом из 7 последних поединков

В отборе дома обыграла Польшу и Литву

В среднем забивает 1.00 и пропускает 2.00 гола за игру (последние 5 матчей)

Мальта

2 очка после 6 туров и 5 место в группе

Не выигрывает 6 матчей подряд в Квалификации ЧМ

5 забитых и 18 пропущенных мячей в 5 последних встречах

Пропускает в 5 матчах подряд

В среднем забивает 1.00 и пропускает 3.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Личные встречи 100% (1) 0% (0) 0% (0) 1 Забитых мячей 0 1 В среднем за матч 0 1:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 0:1 Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур Мальта 0 : 1 Финляндия

Прогноз на матч

Финляндия заметно превосходит Мальту по уровню состава и качеству игры, а домашний фактор усиливает ее шансы. Хозяевам важно реабилитироваться за крупное поражение от Нидерландов и набрать обязательные три очка против одной из самых пропускающих команд отбора. При этом финны сами не выглядят образцом надежности в обороне, но их атакующего потенциала должно хватить минимум на два гола. Мальта в отдельных отрезках может отвечать своими моментами, однако слабость защиты гостей делает сценарий уверенной победы Финляндии наиболее вероятным. Оптимально рассматривать ставки на результативность хозяев и их победу с преимуществом.

Рекомендованные ставки