14 ноября Финляндия дома принимает Мальту в 9 туре европейской Квалификации ЧМ. Хозяева идут третьими с 10 очками и продолжают борьбу за выход, поэтому очки в матче с аутсайдером им критически важны. Мальта набрала всего 2 очка и фактически борется лишь за престиж, при этом команда много пропускает. В таких условиях финны обязаны диктовать темп и проводить большую часть игры у чужих ворот.
Финляндия
Финляндия подходит к матчу после тяжелого выезда к Нидерландам, где проиграла 0:4, но в целом в отборе уже обыгрывала Польшу и Литву дома. Команда забивает стабильно, но не слишком много – 5 голов в 5 последних встречах. При этом оборона нестабильна: 10 пропущенных мячей за тот же отрезок и серия из семи матчей без сухой игры. Лучшим бомбардиром остается Беньямин Челльман, на его голы финны по-прежнему опираются в атаке.
Мальта
Мальта проводит сложный цикл и закономерно находится на пятом месте с двумя очками. В отборе команда не может выиграть шесть матчей подряд и регулярно проваливается в обороне. Поражения 0:4 и 0:8 от Нидерландов, а также 1:4 от Боснии показывают уязвимость задней линии. В атаке малтийцы смотрятся скромно, хотя Пол Мбонг и партнеры забили 5 голов в 5 последних играх.
Факты о командах
Финляндия
- 10 очков после 7 туров и 3 место в группе
- 5 забитых и 10 пропущенных мячей в 5 последних матчах
- Пропускает в каждом из 7 последних поединков
- В отборе дома обыграла Польшу и Литву
- В среднем забивает 1.00 и пропускает 2.00 гола за игру (последние 5 матчей)
Мальта
- 2 очка после 6 туров и 5 место в группе
- Не выигрывает 6 матчей подряд в Квалификации ЧМ
- 5 забитых и 18 пропущенных мячей в 5 последних встречах
- Пропускает в 5 матчах подряд
- В среднем забивает 1.00 и пропускает 3.60 гола за игру (последние 5 матчей)
Прогноз на матч
Финляндия заметно превосходит Мальту по уровню состава и качеству игры, а домашний фактор усиливает ее шансы. Хозяевам важно реабилитироваться за крупное поражение от Нидерландов и набрать обязательные три очка против одной из самых пропускающих команд отбора. При этом финны сами не выглядят образцом надежности в обороне, но их атакующего потенциала должно хватить минимум на два гола. Мальта в отдельных отрезках может отвечать своими моментами, однако слабость защиты гостей делает сценарий уверенной победы Финляндии наиболее вероятным. Оптимально рассматривать ставки на результативность хозяев и их победу с преимуществом.
Рекомендованные ставки
- Индивидуальный тотал Финляндии больше 1.5 гола – коэффициент 1.65
- Победа Финляндии с форой (-1.5) – коэффициент 1.85