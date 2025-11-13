Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Финляндия – Мальта: прогноз и ставки на матч 14 ноября 2025 с коэффициентом 1.65

13 ноября 2025 9:29
Финляндия - Мальта
14 нояб. 2025, пятница 20:00 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Индивидуальный тотал Финляндии больше 1.5 гола
Сделать ставку

14 ноября Финляндия дома принимает Мальту в 9 туре европейской Квалификации ЧМ. Хозяева идут третьими с 10 очками и продолжают борьбу за выход, поэтому очки в матче с аутсайдером им критически важны. Мальта набрала всего 2 очка и фактически борется лишь за престиж, при этом команда много пропускает. В таких условиях финны обязаны диктовать темп и проводить большую часть игры у чужих ворот.

Финляндия

Финляндия подходит к матчу после тяжелого выезда к Нидерландам, где проиграла 0:4, но в целом в отборе уже обыгрывала Польшу и Литву дома. Команда забивает стабильно, но не слишком много – 5 голов в 5 последних встречах. При этом оборона нестабильна: 10 пропущенных мячей за тот же отрезок и серия из семи матчей без сухой игры. Лучшим бомбардиром остается Беньямин Челльман, на его голы финны по-прежнему опираются в атаке.

Мальта

Мальта проводит сложный цикл и закономерно находится на пятом месте с двумя очками. В отборе команда не может выиграть шесть матчей подряд и регулярно проваливается в обороне. Поражения 0:4 и 0:8 от Нидерландов, а также 1:4 от Боснии показывают уязвимость задней линии. В атаке малтийцы смотрятся скромно, хотя Пол Мбонг и партнеры забили 5 голов в 5 последних играх.

Факты о командах

Финляндия

  • 10 очков после 7 туров и 3 место в группе
  • 5 забитых и 10 пропущенных мячей в 5 последних матчах
  • Пропускает в каждом из 7 последних поединков
  • В отборе дома обыграла Польшу и Литву
  • В среднем забивает 1.00 и пропускает 2.00 гола за игру (последние 5 матчей)

Мальта

  • 2 очка после 6 туров и 5 место в группе
  • Не выигрывает 6 матчей подряд в Квалификации ЧМ
  • 5 забитых и 18 пропущенных мячей в 5 последних встречах
  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • В среднем забивает 1.00 и пропускает 3.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
1
Забитых мячей
0
1
В среднем за матч
0
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:1
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Мальта
0 : 1
21.03.2025
Финляндия

Прогноз на матч

Финляндия заметно превосходит Мальту по уровню состава и качеству игры, а домашний фактор усиливает ее шансы. Хозяевам важно реабилитироваться за крупное поражение от Нидерландов и набрать обязательные три очка против одной из самых пропускающих команд отбора. При этом финны сами не выглядят образцом надежности в обороне, но их атакующего потенциала должно хватить минимум на два гола. Мальта в отдельных отрезках может отвечать своими моментами, однако слабость защиты гостей делает сценарий уверенной победы Финляндии наиболее вероятным. Оптимально рассматривать ставки на результативность хозяев и их победу с преимуществом.

Рекомендованные ставки

  • Индивидуальный тотал Финляндии больше 1.5 гола – коэффициент 1.65
  • Победа Финляндии с форой (-1.5) – коэффициент 1.85

1.65
Индивидуальный тотал Финляндии больше 1.5 гола
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Мальта Финляндия
Другие прогнозы
14.11.2025
22:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 9 тур
Словакия - Северная Ирландия
Победа Словакии
14.11.2025
22:45
1.70
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Гибралтар - Черногория
Победа Черногории
14.11.2025
22:45
1.48
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Хорватия - Фарерские острова
Победа Хорватии с форой (-1.5)
15.11.2025
08:00
2.10
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск - Енисей
Победа «СКА-Хабаровск»
15.11.2025
15:00
1.60
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, группа A, 9 тур
Динамо Ставрополь - Ростов-2
Победа «Динамо Ставрополь»
15.11.2025
15:30
1.62
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Торпедо - Ротор
Фора (+1) на «Торпедо»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 