27 февраля в рамках 22 тура Первой лиги «КАМАЗ» сыграет с «Арсеналом». Хозяева находятся в зоне борьбы за верхние позиции и демонстрируют стабильные результаты, тогда как гости идут в середине таблицы, но сохраняют серию без поражений. На фоне текущей формы обеих команд встреча может получиться результативной.

«КАМАЗ»

«КАМАЗ» после 21 тура занимает 5 место с 32 очками. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Родиной» (0:0), продлив серию ничейных результатов до трех подряд. При этом «КАМАЗ» остается самой результативной командой турнира – 36 забитых мячей в 21 матче. В последних пяти играх команда отличилась 10 раз, пропустив лишь 3 мяча, что говорит о хорошем балансе между атакой и обороной.

«Арсенал»

«Арсенал» после 21 тура идет на 10 месте с 28 очками. В прошлом туре команда также сыграла 0:0 с «Нефтехимиком». Несмотря на более низкое турнирное положение, гости не проигрывают уже в пяти матчах Первой лиги. В последних пяти играх «Арсенал» забил 8 мячей, однако оборона действует менее надежно – 12 пропущенных за тот же период. Команда пропускает в пяти последних матчах, но при этом стабильно находит свои моменты впереди.

Факты о командах:

«КАМАЗ»

32 очка после 21 тура и 5 место в таблице

Самая результативная команда турнира – 36 голов

Не проигрывает в 5 последних матчах

В последних 5 играх: 10 забито и 3 пропущено

Забивает в 4 последних матчах

В среднем 2.00 гола за игру за последние 5 матчей

«Арсенал»

28 очков после 21 тура и 10 место в таблице

Не проигрывает в 5 последних матчах

Пропускает в 5 последних матчах

В последних 5 играх: 8 забито и 12 пропущено

В среднем 1.60 гола за игру за последние 5 матчей

Забивает в 3 последних матчах

Прогноз на матч «КАМАЗ» – «Арсенал»

«КАМАЗ» подходит к матчу с лучшими показателями результативности в лиге и стабильной серией без поражений. Команда регулярно создает моменты и реализует их, что подтверждается средним показателем в 2.00 гола за матч на отрезке последних пяти игр. «Арсенал» также не проигрывает в последних турах, однако регулярно пропускает – в среднем 2.40 мяча за игру за тот же период. С учетом атакующего потенциала хозяев и нестабильности обороны гостей можно ожидать открытый матч с голами.

Рекомендованные ставки: