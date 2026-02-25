Введите ваш ник на сайте
«Црвена Звезда» – «Лилль»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 1.90

25 февраля 2026 8:25
Црвена Звезда - Лилль
26 февр. 2026, четверг 20:45 | Лига Европы, 1/16 финала
1.90
Црвена Звезда с форой (0)
26 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Црвена Звезда» примет «Лилль». В первой встрече сербский клуб добился минимальной победы на выезде (1:0), что дает ему важное преимущество перед домашней игрой.

«Црвена Звезда»

Команда находится в отличной форме: 6 побед подряд и серия без поражений в турнире. В последних 5 матчах «Црвена Звезда» забила 16 мячей, пропустив всего 1. В среднем коллектив отличается 3.20 раза за игру, при этом оборона действует практически безошибочно – лишь 0.20 пропущенных за матч. Команда не пропускает в 3 последних играх и стабильно забивает в 8 матчах подряд.

«Лилль»

Французский клуб испытывает трудности в атаке: всего 2 гола за последние 5 матчей (в среднем 0.40 за игру). При этом оборона держится на приемлемом уровне – 3 пропущенных мяча за аналогичный отрезок. В гостевых матчах Лиги Европы «Лилль» проиграл 3 встречи подряд, что может стать серьезным фактором перед ответной игрой.

Факты о командах:

«Црвена Звезда»

  • Побеждает в 6 последних матчах
  • Забивает в 8 матчах подряд
  • Не пропускает в 3 последних матчах
  • В последних 5 играх: 16 забитых и 1 пропущенный
  • В среднем: 3.20 забито и 0.20 пропущено (последние 5 игр)

«Лилль»

  • Проигрывает в 3 последних гостевых матчах Лиги Европы
  • В последних 5 играх: 2 забитых и 3 пропущенных
  • В среднем: 0.40 забито и 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Не может победить в гостях в текущей еврокубковой серии

Прогноз на матч «Црвена Звезда» – «Лилль»

С учетом минимального преимущества после первого матча и текущей формы «Црвены Звезды», хозяева будут играть от результата, делая акцент на надежной обороне. «Лиллю» необходимо идти вперед, однако слабая результативность в последних матчах может помешать французскому клубу отыграться.

Рекомендованные ставки:

  • Црвена Звезда с форой (0) – коэффициент 1.90
  • Тотал меньше 2.5

1.90
Црвена Звезда с форой (0)
Автор: Бестужев Павел
Лига Европы Лилль Црвена Звезда
  • Читайте нас: 