26 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Црвена Звезда» примет «Лилль». В первой встрече сербский клуб добился минимальной победы на выезде (1:0), что дает ему важное преимущество перед домашней игрой.

«Црвена Звезда»

Команда находится в отличной форме: 6 побед подряд и серия без поражений в турнире. В последних 5 матчах «Црвена Звезда» забила 16 мячей, пропустив всего 1. В среднем коллектив отличается 3.20 раза за игру, при этом оборона действует практически безошибочно – лишь 0.20 пропущенных за матч. Команда не пропускает в 3 последних играх и стабильно забивает в 8 матчах подряд.

«Лилль»

Французский клуб испытывает трудности в атаке: всего 2 гола за последние 5 матчей (в среднем 0.40 за игру). При этом оборона держится на приемлемом уровне – 3 пропущенных мяча за аналогичный отрезок. В гостевых матчах Лиги Европы «Лилль» проиграл 3 встречи подряд, что может стать серьезным фактором перед ответной игрой.

Факты о командах:

«Црвена Звезда»

Побеждает в 6 последних матчах

Забивает в 8 матчах подряд

Не пропускает в 3 последних матчах

В последних 5 играх: 16 забитых и 1 пропущенный

В среднем: 3.20 забито и 0.20 пропущено (последние 5 игр)

«Лилль»

Проигрывает в 3 последних гостевых матчах Лиги Европы

В последних 5 играх: 2 забитых и 3 пропущенных

В среднем: 0.40 забито и 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Не может победить в гостях в текущей еврокубковой серии

Прогноз на матч «Црвена Звезда» – «Лилль»

С учетом минимального преимущества после первого матча и текущей формы «Црвены Звезды», хозяева будут играть от результата, делая акцент на надежной обороне. «Лиллю» необходимо идти вперед, однако слабая результативность в последних матчах может помешать французскому клубу отыграться.

Рекомендованные ставки: