26 февраля в 4 туре чемпионата Бразилии «Гремио» примет «Атлетико Минейро». Обе команды стартовали без запаса прочности: хозяева идут 13-ми с 3 очками, гости занимают 15 место и набрали лишь 2 балла. На этом фоне матч выглядит принципиальным с точки зрения набора очков, а по статистике голов обещает быть результативным.

«Гремио»

«Гремио» после трех туров имеет 3 очка и держится в середине таблицы, но оборона пока не дает стабильности: команда пропускает в 3 последних матчах Серии A. При этом впереди есть ресурс, что подтверждают 8 голов за последние 5 игр. Карлос Винисиус остается главным голеадором и наиболее заметной фигурой в атаке. Дополнительный плюс для хозяев – комфорт дома против этого соперника: «Гремио» не проигрывает «Атлетико Минейро» в 11 из 13 последних домашних матчей.

«Атлетико Минейро»

«Атлетико Минейро» набрал 2 очка после трех туров и находится на 15 месте. Команда не может выиграть в 3 последних матчах Серии A и также пропускает в 3 встречах подряд, а в целом серия с пропущенными мячами растянулась до 9 матчей. При этом атака работает ярко: 12 голов за последние 5 игр, а Халк остается ведущим бомбардиром и главным источником остроты. По текущей форме «Атлетико Минейро» чаще создает моменты, но из-за уязвимости в защите нередко втягивается в открытые сценарии.

Факты о командах

«Гремио»

13 место после 3 туров: 3 очка

Пропускает в 3 последних матчах Серии A

Забивает в 9 из 11 последних матчей

В последних 5 играх: 8 забито и 7 пропущено

Не проигрывает «Атлетико Минейро» дома в 11 из 13 последних матчей

Средние показатели (последние 5 игр): 1.60 забито, 1.40 пропущено

«Атлетико Минейро»

15 место после 3 туров: 2 очка

Не может выиграть в 3 последних матчах Серии A

Забивает в 4 последних матчах

Пропускает в 9 последних матчах

В последних 5 играх: 12 забито и 8 пропущено

Средние показатели (последние 5 игр): 2.40 забито, 1.60 пропущено

Прогноз на матч «Гремио» – «Атлетико Минейро»

С учетом статистики результативности обеих команд и их проблем в обороне матч выглядит подходящим для сценария с голами с обеих сторон. «Атлетико Минейро» сейчас создает больше в атаке, но регулярно пропускает, а «Гремио» имеет выраженный домашний фактор против этого соперника и тоже стабильно находит свои моменты. Поэтому наиболее логичной выглядит ставка на обмен голами, а как дополнительный вариант – осторожная поддержка хозяев через нулевую фору, опираясь на домашнюю статистику против «Атлетико Минейро».

Рекомендованные ставки: