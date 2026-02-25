Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Гремио» – «Атлетико Минейро»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 1.80

25 февраля 2026 10:40
Гремио - Атлетико Минейро
26 февр. 2026, четверг 03:30 | Бразилия. Серия А, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Обе забьют — да
Сделать ставку

26 февраля в 4 туре чемпионата Бразилии «Гремио» примет «Атлетико Минейро». Обе команды стартовали без запаса прочности: хозяева идут 13-ми с 3 очками, гости занимают 15 место и набрали лишь 2 балла. На этом фоне матч выглядит принципиальным с точки зрения набора очков, а по статистике голов обещает быть результативным.

«Гремио»

«Гремио» после трех туров имеет 3 очка и держится в середине таблицы, но оборона пока не дает стабильности: команда пропускает в 3 последних матчах Серии A. При этом впереди есть ресурс, что подтверждают 8 голов за последние 5 игр. Карлос Винисиус остается главным голеадором и наиболее заметной фигурой в атаке. Дополнительный плюс для хозяев – комфорт дома против этого соперника: «Гремио» не проигрывает «Атлетико Минейро» в 11 из 13 последних домашних матчей.

«Атлетико Минейро»

«Атлетико Минейро» набрал 2 очка после трех туров и находится на 15 месте. Команда не может выиграть в 3 последних матчах Серии A и также пропускает в 3 встречах подряд, а в целом серия с пропущенными мячами растянулась до 9 матчей. При этом атака работает ярко: 12 голов за последние 5 игр, а Халк остается ведущим бомбардиром и главным источником остроты. По текущей форме «Атлетико Минейро» чаще создает моменты, но из-за уязвимости в защите нередко втягивается в открытые сценарии.

Факты о командах

«Гремио»

  • 13 место после 3 туров: 3 очка
  • Пропускает в 3 последних матчах Серии A
  • Забивает в 9 из 11 последних матчей
  • В последних 5 играх: 8 забито и 7 пропущено
  • Не проигрывает «Атлетико Минейро» дома в 11 из 13 последних матчей
  • Средние показатели (последние 5 игр): 1.60 забито, 1.40 пропущено

«Атлетико Минейро»

  • 15 место после 3 туров: 2 очка
  • Не может выиграть в 3 последних матчах Серии A
  • Забивает в 4 последних матчах
  • Пропускает в 9 последних матчах
  • В последних 5 играх: 12 забито и 8 пропущено
  • Средние показатели (последние 5 игр): 2.40 забито, 1.60 пропущено

Прогноз на матч «Гремио» – «Атлетико Минейро»

С учетом статистики результативности обеих команд и их проблем в обороне матч выглядит подходящим для сценария с голами с обеих сторон. «Атлетико Минейро» сейчас создает больше в атаке, но регулярно пропускает, а «Гремио» имеет выраженный домашний фактор против этого соперника и тоже стабильно находит свои моменты. Поэтому наиболее логичной выглядит ставка на обмен голами, а как дополнительный вариант – осторожная поддержка хозяев через нулевую фору, опираясь на домашнюю статистику против «Атлетико Минейро».

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.80

1.80
Обе забьют — да
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Бразилия. Серия А Атлетико Минейро Гремио
Другие прогнозы
25.02.2026
20:45
1.68
Лига чемпионов, 1/16 финала
Аталанта - Боруссия Д
Тотал больше 2.5
25.02.2026
22:00
1.70
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фейха - Неом
Тотал меньше 2.5
25.02.2026
23:00
1.80
Лига чемпионов, 1/16 финала
ПСЖ - Монако
Тотал больше 2.5 и обе забьют — да
25.02.2026
23:00
1.45
Лига чемпионов, 1/16 финала
Реал - Бенфика
Победа «Реала»
26.02.2026
02:00
1.77
Бразилия. Серия А, 4 тур
Крузейро - Коринтианс
Тотал меньше 2.5
26.02.2026
03:30
1.80
Бразилия. Серия А, 4 тур
Гремио - Атлетико Минейро
Обе забьют — да
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 