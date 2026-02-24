Введите ваш ник на сайте
«Реал» – «Бенфика»: прогноз и ставки на матч 25 февраля 2026 с коэффициентом 1.75

24 февраля 2026 9:32
Реал - Бенфика
25 февр. 2026, среда 23:00 | Лига чемпионов, 1/16 финала
Перейти в онлайн матча
1.45
Победа «Реала»
Сделать ставку

25 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором «Реал» примет «Бенфику». В первой встрече испанский клуб одержал минимальную победу 1:0, что дает хозяевам преимущество перед домашней игрой. С учетом стабильной результативности мадридцев на своем поле, гости окажутся под серьезным давлением.

«Реал»

Команда регулярно забивает – «Реал» отличался в 17 последних матчах подряд. В последних пяти играх хозяева забили 10 голов и пропустили 4 (2.00/0.80 в среднем). В рамках Лиги чемпионов «Реал» забивает в пяти матчах подряд, а также выигрывает шесть последних домашних встреч, что подчеркивает силу команды на своем стадионе.

«Бенфика»

Португальский клуб подходит к ответной встрече после поражения в первой игре и вынужден играть на победу. На дистанции последних пяти матчей «Бенфика» забила 7 голов и пропустила 3 (1.40/0.60). Команда не проигрывает в 6 из 8 последних матчей, однако пропускает в трех последних играх Лиги чемпионов.

Факты о командах:

«Реал»

  • Побеждает в 6 последних домашних матчах
  • Забивает в 17 последних матчах
  • В последних 5 играх: 10 забитых и 4 пропущенных (2.00/0.80)
  • Забивает в 5 последних матчах Лиги чемпионов

«Бенфика»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • Пропускает в 3 последних матчах Лиги чемпионов
  • В последних 5 играх: 7 забитых и 3 пропущенных (1.40/0.60)

Прогноз на матч «Реал» – «Бенфика»

«Бенфике» необходимо отыгрываться, что вынудит гостей раскрываться. «Реал» умеет пользоваться свободными зонами и стабильно реализует свои моменты, особенно на домашнем поле. С учетом текущей формы хозяев и их атакующего потенциала, наиболее вероятным сценарием выглядит победа испанского клуба.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Реала» – коэффициент 1.45
  • Индивидуальный тотал «Реал» больше 1.5

1.45
Победа «Реала»
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Лига чемпионов Бенфика Реал
18+
  • Читайте нас: 