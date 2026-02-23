Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Таавун» – «Аль-Хиляль»: прогноз и ставки на матч 24 февраля 2026 с коэффициентом 1.80

23 февраля 2026 9:02
Аль-Таавун - Аль-Хиляль
24 февр. 2026, вторник 22:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Перейти в онлайн матча
1.68
Индивидуальный тотал «Аль-Хиляля» больше 2
Сделать ставку

24 февраля в 10 туре чемпионата Саудовской Аравии (Высшая лига) «Аль-Таавун» примет «Аль-Хиляль». Хозяева занимают 5 место с 39 очками после 22 туров, тогда как гости идут вторыми (54 очка) и продолжают борьбу за чемпионство. Несмотря на сильные домашние показатели «Аль-Таавуна», статистика очных встреч и текущая форма фаворита говорят в пользу гостей.

«Аль-Таавун»

В прошлом туре команда уступила «Аль-Фейхе» 2:3 и продлила серию без побед в чемпионате до четырех матчей. При этом «Аль-Таавун» забивает в трех последних встречах лиги, но регулярно допускает ошибки сзади – пропускает в четырех матчах подряд. На дистанции последних пяти игр показатели составляют 5 забитых и 7 пропущенных мячей (1.00/1.40). Лучший бомбардир команды – Рохер Мартинес (17 голов в 23 матчах).

«Аль-Хиляль»

Гости в прошлом туре сыграли 1:1 с «Аль-Иттихадом», однако остаются на длительной серии без поражений – 20 матчей в чемпионате и 30 матчей во всех турнирах. «Аль-Хиляль» стабильно забивает (в трех последних матчах лиги) и при этом надежно действует в обороне: всего 2 пропущенных мяча в последних пяти играх (0.40 в среднем). На этом же отрезке команда отличилась 11 раз (2.20 за матч). Лучший бомбардир – Маркос Леонардо (18 голов в 29 матчах).

Факты о командах:

«Аль-Таавун»

  • 5 место после 22 туров (39 очков)
  • Не может выиграть в 4 последних матчах чемпионата
  • Забивает в 3 последних матчах
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В последних 5 играх: 5 забитых и 7 пропущенных (1.00/1.40 в среднем)
  • Не проигрывает в 9 из 11 последних домашних матчей

«Аль-Хиляль»

  • 2 место после 22 туров (54 очка)
  • Не проигрывает в 20 матчах чемпионата
  • Не проигрывает в 30 последних матчах
  • Забивает в 3 последних матчах
  • В последних 5 играх: 11 забитых и 2 пропущенных (2.20/0.40 в среднем)
  • Побеждает в 6 последних очных матчах против «Аль-Таавуна»
  • Забивает в 13 последних матчах против этого соперника
  • Не пропускает в 6 последних матчах против «Аль-Таавуна»

Прогноз на матч «Аль-Таавун» – «Аль-Хиляль»

Несмотря на сильную игру «Аль-Таавуна» дома, статистика последних очных встреч и текущая форма гостей говорят в пользу «Аль-Хиляля». Команда стабильно забивает и крайне мало пропускает, тогда как хозяева регулярно допускают ошибки в обороне. С учетом серии без поражений у гостей и их атакующего потенциала наиболее вероятным выглядит победный сценарий для фаворита.

Рекомендованные ставки:

  • Индивидуальный тотал «Аль-Хиляля» больше 2 – 1.68
  • Победа «Аль-Хиляля»

1.68
Индивидуальный тотал «Аль-Хиляля» больше 2
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Аль-Таавун
Другие прогнозы
23.02.2026
14:00
1.48
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Александрия - Оболонь
Тотал меньше 2.5
23.02.2026
20:30
1.63
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина - Пиза
«Фиорентина» победит
23.02.2026
22:00
1.60
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат - Аль-Охдуд
Победа «Аль-Фата»
23.02.2026
22:00
1.60
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Кадисия - Аль-Иттифак
Победа «Аль-Кадисии» + ТБ 2.5
23.02.2026
22:00
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Дамак - Аль-Ахли
Тотал больше 2.5
23.02.2026
22:00
1.80
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Шабаб - Аль-Рияд
Фора «Аль-Шабаба» (-1)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 