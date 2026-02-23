24 февраля в 10 туре чемпионата Саудовской Аравии (Высшая лига) «Аль-Таавун» примет «Аль-Хиляль». Хозяева занимают 5 место с 39 очками после 22 туров, тогда как гости идут вторыми (54 очка) и продолжают борьбу за чемпионство. Несмотря на сильные домашние показатели «Аль-Таавуна», статистика очных встреч и текущая форма фаворита говорят в пользу гостей.

«Аль-Таавун»

В прошлом туре команда уступила «Аль-Фейхе» 2:3 и продлила серию без побед в чемпионате до четырех матчей. При этом «Аль-Таавун» забивает в трех последних встречах лиги, но регулярно допускает ошибки сзади – пропускает в четырех матчах подряд. На дистанции последних пяти игр показатели составляют 5 забитых и 7 пропущенных мячей (1.00/1.40). Лучший бомбардир команды – Рохер Мартинес (17 голов в 23 матчах).

«Аль-Хиляль»

Гости в прошлом туре сыграли 1:1 с «Аль-Иттихадом», однако остаются на длительной серии без поражений – 20 матчей в чемпионате и 30 матчей во всех турнирах. «Аль-Хиляль» стабильно забивает (в трех последних матчах лиги) и при этом надежно действует в обороне: всего 2 пропущенных мяча в последних пяти играх (0.40 в среднем). На этом же отрезке команда отличилась 11 раз (2.20 за матч). Лучший бомбардир – Маркос Леонардо (18 голов в 29 матчах).

Факты о командах:

«Аль-Таавун»

5 место после 22 туров (39 очков)

Не может выиграть в 4 последних матчах чемпионата

Забивает в 3 последних матчах

Пропускает в 4 последних матчах

В последних 5 играх: 5 забитых и 7 пропущенных (1.00/1.40 в среднем)

Не проигрывает в 9 из 11 последних домашних матчей

«Аль-Хиляль»

2 место после 22 туров (54 очка)

Не проигрывает в 20 матчах чемпионата

Не проигрывает в 30 последних матчах

Забивает в 3 последних матчах

В последних 5 играх: 11 забитых и 2 пропущенных (2.20/0.40 в среднем)

Побеждает в 6 последних очных матчах против «Аль-Таавуна»

Забивает в 13 последних матчах против этого соперника

Не пропускает в 6 последних матчах против «Аль-Таавуна»

Прогноз на матч «Аль-Таавун» – «Аль-Хиляль»

Несмотря на сильную игру «Аль-Таавуна» дома, статистика последних очных встреч и текущая форма гостей говорят в пользу «Аль-Хиляля». Команда стабильно забивает и крайне мало пропускает, тогда как хозяева регулярно допускают ошибки в обороне. С учетом серии без поражений у гостей и их атакующего потенциала наиболее вероятным выглядит победный сценарий для фаворита.

Рекомендованные ставки: