«Женис» – «Ордабасы»: прогноз и ставки на матч 16 марта 2026 с коэффициентом 2.65

15 марта 2026 9:30
Женис - Ордабасы
16 мар. 2026, понедельник 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
2.65
Победа «Ордабасы»
16 марта во 2-м туре казахстанской Премьер-лиги «Женис» примет «Ордабасы». Это противостояние двух кризисных команд с разными проблемами. Хозяева не могут выиграть и катастрофически пропускают, гости находятся на беспроигрышной серии и стабильно забивают.

«Женис»

Астанчане занимают место в нижней части таблицы и переживают кризис, не выигрывая в 5 последних матчах. Команда забивает в 9 последних матчах, но в последних 5 играх демонстрирует слабую атаку – всего 0.60 гола в среднем (3 мяча). Оборона «Жениса» катастрофична – пропуски в 8 последних матчах и 2.40 пропуска в среднем (12 голов). Хозяева пропускают в 14 последних матчах и выглядят безнадежно.

«Ордабасы»

Шымкентцы занимают место в верхней части таблицы и находятся в отличной форме, не проигрывая в 3 последних матчах и в 6 последних в целом. Команда забивает в 4 последних матчах (1.60 гола в среднем за последние 5 игр) и демонстрирует стабильность в атаке. Оборона «Ордабасы» нестабильна – пропуски в 9 из 11 последних матчей и 1.20 пропуска в среднем. Гости забивают «Женису» в 4 последних очных встречах.

Факты о командах:

«Женис»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах.
  • Забивает в среднем 0.60 гола за игру.
  • Пропускает в 8 последних матчах (2.40 в среднем).

«Ордабасы»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах.
  • Забивает в 4 последних матчах (1.60 в среднем).
  • Пропускает в 9 из 11 последних матчей (1.20 в среднем).
  • Забивает «Женису» в 4 последних очных встречах.

Прогноз на матч «Женис» – «Ордабасы»

«Ордабасы» имеет преимущество в классе и форме. «Женис» переживает кризис и катастрофически пропускает. Учитывая, что гости стабильно забивают в очных встречах, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Ордабасы».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Ордабасы» – коэффициент 2.65.
  • Тотал больше 2.5 голов

Автор: Орлов Максим
Казахстан. Премьер-лига Ордабасы Женис
