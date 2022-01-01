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Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Аль-Таавун
€ 25 млн
Аль-Таавун
Бурайда
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Стадион:
Кинг Абдулла Спорт Сити
Сайт:
http://altaawounfc.com/ar
Тренер:
Периклес Чамуска
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Роналду потребовал пожизненно дисквалифицировать фанатов саудовского клуба
13 сентября
«Аль-Таавун» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Аль-Таавун» – «Аль-Хиляль»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
11 сентября
«Аль-Хазм» – «Аль-Таавун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Аль-Хазм» – «Аль-Таавун»: кто победит в матче 6-го тура Высшей лиги 2026/2027
7 сентября
«Аль-Таавун» – «Аль-Фат»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
4 сентября
Трансляция
«Аль-Наср» – «Аль-Таавун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2026
28 августа
«Аль-Наср» – «Аль-Таавун»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
27 августа
Трансляция
«Аль-Таавун» – «Аль-Фейха»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Аль-Таавун» – «Аль-Фейха»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
24 августа
Трансляция
«Аль-Холуд» – «Аль-Таавун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2026
22 августа
«Аль-Холуд» – «Аль-Таавун»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
21 августа
Трансляция
«Аль-Таавун» – «Халидж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026
15 августа
«Аль-Таавун» – «Халидж»: кто победит в матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
14 августа
«Аль-Хазм» – «Аль-Таавун»: прогноз и ставки на матч 21 мая 2026 с коэффициентом 1.6
20 мая
«Аль-Таавун» – «Аль-Рияд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2026
15 мая
«Аль-Таавун» – «Аль-Рияд»: прогноз и ставки на матч 15 мая 2026 с коэффициентом 1.77
14 мая
Трансляция
«Аль-Таавун» – «Аль-Ахли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2026
11 мая
«Аль-Таавун» – «Аль-Ахли»: прогноз и ставки на матч 11 мая 2026 с коэффициентом 1.40
10 мая
«Аль-Шабаб» – «Аль-Таавун»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2026 с коэффициентом 1.60
2 мая
Трансляция
«Аль-Таавун» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 апреля 2026
29 апреля
«Аль-Таавун» – «Аль-Иттихад»: прогноз и ставки на матч 29 апреля 2026 с коэффициентом 1.75
28 апреля
Трансляция
«Аль-Нажма» – «Аль-Таавун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 апреля 2026
23 апреля
«Аль-Нажма» – «Аль-Таавун»: прогноз и ставки на матч 23 апреля 2026 с коэффициентом 2.2
22 апреля
«Аль-Таавун» – «Аль-Холуд»: прогноз и ставки на матч 11 апреля 2026 с коэффициентом 1.87
10 апреля
«Аль-Хиляль» – «Аль-Таавун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026
4 апреля
«Неом» – «Аль-Таавун»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 2.1
11 марта
«Аль-Таавун» – «Аль-Фат»: прогноз и ставки на матч 6 марта 2026 с коэффициентом 1.55
5 марта
«Аль-Кадисия» – «Аль-Таавун»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.5
27 февраля
«Аль-Таавун» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2026
24 февраля
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