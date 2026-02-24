Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Аль-Таавун» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2026

«Аль-Таавун» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2026

24 февраля, 18:36
Аль-Таавун
24.02.2026, вторник, 22:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Хиляль
45+4' Р. Мартинес (П)
41' Р. Невеш (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Таавун
1
Маилсон
ВР
55
Mohammed Al Dossari
ЦЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
32
Мутеб Аль-Муфарриж
ЦЗ
2
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
5
Мохаммед Махзари
ОП
18
Ашраф Эль-Махдиуи
(К) ОП
8
Флавио
ЦП
11
Анжело Фульини
ЦП
10
Роджер Мартинес
ЦФ
20
G. Teixeira
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
28
Мохамед Канно
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
29
Салем Аль-Давсари
(К) ЛВ
10
Малком
ПВ
9
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Аль-Таавун
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
66
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
77
Абдулела Саид
ЦП
74
Saif Rashad Mohamed
ЦП
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
88
Марин Петков
ПВ
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
6
Vitão
ЦФ
Аль-Хиляль
40
Ахмад Абу Расен
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
14
Абдулкарим Дариси
ЦП
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
70
Саймон Буабре
АП
23
Султан Мандаш
ПВ
4-2-2-2
1
Маилсон
55
32
Аль-Муфарриж
2
Аль-Алаели
87
Аль-Уджами
5
Махзари
18
Эль-Махдиуи
8
Флавио
11
Фульини
20
10
Мартинес
4-1-2-2-1
37
Буну
88
Аль-Ями
87
Тамбакти
3
Кулибали
19
Эрнандес
8
Невеш
28
Канно
22
Милинкович-Савич
10
Малком
29
Аль-Давсари
9
Леонардо
2
Аль-Алаели
66
Аль-Хурайджи
66
Аль-Хурайджи
2
Аль-Алаели
20
15
Аль-Кахтани
15
Аль-Кахтани
20
11
Фульини
88
Петков
88
Петков
11
Фульини
88
Аль-Ями
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
88
Аль-Ями
87
Тамбакти
78
Ладжами
78
Ладжами
87
Тамбакти
Остались в запасе
Аль-Таавун
Аль-Хиляль
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
77
Абдулела Саид
ЦП
74
Saif Rashad Mohamed
ЦП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
6
Vitão
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
40
Ахмад Абу Расен
ВР
14
Абдулкарим Дариси
ЦП
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
70
Саймон Буабре
АП
23
Султан Мандаш
ПВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
77
Абдулела Саид
ЦП
74
Saif Rashad Mohamed
ЦП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
6
Vitão
ЦФ
Остались в запасе
40
Ахмад Абу Расен
ВР
14
Абдулкарим Дариси
ЦП
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
70
Саймон Буабре
АП
23
Султан Мандаш
ПВ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Аль-Таавун - Аль-Хиляль
4
1
Всего ударов по воротам
6
20
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
1
8
Нарушения
7
12
Количество передач
315
532
Сейвы
3
1
Точность передач %
76
88
Удары мимо ворот
2
10
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
1.44
1.99
xGP (предотвращенные голы)
-0.1
-0.1

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Таавун» против «Аль-Хиляля», 10-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 февраля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Таавун» – «Аль-Хиляль»

«Аль-Таавун» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Аль-Таавун
