24.02.2026, вторник, 22:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Аль-Таавун
4-2-2-2
1
Маилсон
55
32
Аль-Муфарриж
2
Аль-Алаели
87
Аль-Уджами
5
Махзари
18
Эль-Махдиуи
8
Флавио
11
Фульини
20
10
Мартинес
4-1-2-2-1
37
Буну
88
Аль-Ями
87
Тамбакти
3
Кулибали
19
Эрнандес
8
Невеш
28
Канно
22
Милинкович-Савич
10
Малком
29
Аль-Давсари
9
Леонардо
2
Аль-Алаели
66
Аль-Хурайджи
66
Аль-Хурайджи
2
Аль-Алаели
20
15
Аль-Кахтани
15
Аль-Кахтани
20
11
Фульини
88
Петков
88
Петков
11
Фульини
88
Аль-Ями
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
88
Аль-Ями
87
Тамбакти
78
Ладжами
78
Ладжами
87
Тамбакти
Остались в запасе
Аль-Таавун
Аль-Хиляль
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
77
Абдулела Саид
ЦП
74
Saif Rashad Mohamed
ЦП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
6
Vitão
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
40
Ахмад Абу Расен
ВР
14
Абдулкарим Дариси
ЦП
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
70
Саймон Буабре
АП
23
Султан Мандаш
ПВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Аль-Таавун - Аль-Хиляль
4
1
Всего ударов по воротам
6
20
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
1
8
Нарушения
7
12
Количество передач
315
532
Сейвы
3
1
Точность передач %
76
88
Удары мимо ворот
2
10
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
1.44
1.99
xGP (предотвращенные голы)
-0.1
-0.1
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Таавун» против «Аль-Хиляля», 10-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 февраля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Таавун» – «Аль-Хиляль»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»