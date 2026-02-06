Джорджина с опозданием поздравила Роналду с 41-летием

Джорджина Родригес, невеста Криштиану Роналду, только сегодня публично поздравила возлюбленного с днем рождения.

Португальскому нападающему «Аль-Насра» исполнился 41 год вчера, 5 февраля.

«С днем ​​рождения лучшего папу и спутника жизни, которого Бог послал нам. Мы тебя любим», – написала Джорджина с опозданием в соцсетях.