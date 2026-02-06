Джорджина с опозданием поздравила Роналду с 41-летием

Джорджина Родригес, невеста Криштиану Роналду, только сегодня публично поздравила возлюбленного с днем рождения.
Португальскому нападающему «Аль-Насра» исполнился 41 год вчера, 5 февраля.
«С днем рождения лучшего папу и спутника жизни, которого Бог послал нам. Мы тебя любим», – написала Джорджина с опозданием в соцсетях.
- Роналду сделал предложение Джорджине в августе.
- Пара живет вместе 9 лет. У них 5 детей, в том числе 2 общих ребенка.
- Их свадьба состоится после ЧМ-2026 в кафедральном соборе Фуншала на Мадейре.
Источник: «Бомбардир»