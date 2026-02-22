Дибала объяснил, в чем заключается профессионализм Роналду

Бывший нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал, как ведет себя Криштиану Роналду в повседневной жизни.

«Он был очень профессиональным в восстановлении и в рутине, он не отклонялся ни от чего. Он приходил в назначенное время, в 8 или 9 утра, и пока не уходил, ты всегда видел, как он идет в тренажерный зал, делает массаж, или проходит терапию у физиотерапевта, холодные души, сауна, еда… Он никогда ничего не пропускал. Ни одной вещи, ничего. Как будто у него голова была сосредоточена на этом.

И потом даже на тренировках видно, что он ненавидит проигрывать в чем угодно.

За пределами поля он был очень приятным. Он выходил с людьми, если был командный ужин, он приходил, можно было говорить о чем угодно, он пил мате. Иногда он приносил мате, у него был перуанский термос и большая бутылка для мате. Я смеялся и подшучивал над ним», – вспомнил Дибала.