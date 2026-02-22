Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Дибала объяснил, в чем заключается профессионализм Роналду

Дибала объяснил, в чем заключается профессионализм Роналду

Сегодня, 00:18

Бывший нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал, как ведет себя Криштиану Роналду в повседневной жизни.

«Он был очень профессиональным в восстановлении и в рутине, он не отклонялся ни от чего. Он приходил в назначенное время, в 8 или 9 утра, и пока не уходил, ты всегда видел, как он идет в тренажерный зал, делает массаж, или проходит терапию у физиотерапевта, холодные души, сауна, еда… Он никогда ничего не пропускал. Ни одной вещи, ничего. Как будто у него голова была сосредоточена на этом.

И потом даже на тренировках видно, что он ненавидит проигрывать в чем угодно.

За пределами поля он был очень приятным. Он выходил с людьми, если был командный ужин, он приходил, можно было говорить о чем угодно, он пил мате. Иногда он приносил мате, у него был перуанский термос и большая бутылка для мате. Я смеялся и подшучивал над ним», – вспомнил Дибала.

  • Роналду был в «Юве» в 2018-2021 годах.
  • Он провел за команду 134 матча, забил 101 гол, сделал 28 ассистов.
  • Сейчас 41-летний Роналду в «Аль-Насре», где идет к отметке в 1000 голов за карьеру.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Саудовская Аравия. Премьер-лига Португалия. Примейра Рома Аль-Наср Ювентус Роналду Криштиану Дибала Пауло
