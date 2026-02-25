Введите ваш ник на сайте
965-й гол Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Нажму»

Вчера, 23:59

«Аль-Наср» крупно выиграл в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Нажмы».

Команда из Эр-Рияда на выезде победила со счетом 5:0.

Криштиану Роналду забил первым – на 7-й минуте с пенальти. Во втором тайме он ассистировал Садио Мане.

У 41-летнего португальца теперь 965 голов за карьеру.

Саудовская Аравия. Премьер-лига. 10 тур
Аль-Нажма - Аль-Наср - 0:5 (0:3)
Голы: 0:1 - К. Роналду, 7 (с пенальти); 0:2 - К. Коман, 31; 0:3 - И. Мартинес, 42; 0:4 - С. Мане, 52; 0:5 - И. Мартинес, 80.
Еще по теме:
41-летний Роналду показал фото с голым торсом: «Долголетие не приходит случайно» 1
Хедира предложил Винисиусу взять на себя роль лидера, как Роналду и Месси
Важное заявление Роналду о своем будущем 6
Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Аль-Нажма Роналду Криштиану
  • Читайте нас: 