965-й гол Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Нажму»

«Аль-Наср» крупно выиграл в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Нажмы».

Команда из Эр-Рияда на выезде победила со счетом 5:0.

Криштиану Роналду забил первым – на 7-й минуте с пенальти. Во втором тайме он ассистировал Садио Мане.

У 41-летнего португальца теперь 965 голов за карьеру.