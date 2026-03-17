Лига чемпионов. «Спортинг» выбил «Буде-Глимт» Хайкина, отыгравшись после 0:3 в первом матче

Лиссабонский «Спортинг» стал первым четвертьфиналистом Лиги чемпионов-2025/26.
Португальская команда на своем поле разгромила «Буде-Глимт» со счетом 5:0.
Голы в ворота российского вратаря Никиты Хайкина забивали Гонсалу Инасиу, Педру Гонсалвеш, Луис Суарес, Максимилиано Араухо и Рафаэль Нель. Двое последних отличились уже в дополнительных таймах.
Норвежцы вылетели из ЛЧ, несмотря на домашнюю победу 3:0.
«Спортинг» в 1/4 финала встретится либо с «Байером», либо с «Арсеналом».
Лига чемпионов. 1/8 финала
Спортинг - Буде-Глимт - 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)Таблица турнира
Голы: 1:0 - Г. Инасиу, 34; 2:0 - П. Гонсалвеш, 61; 3:0 - Л. Суарес, 78 (с пенальти); 4:0 - М. Араухо, 92; 5:0 - Р. Нель, 120+1.
Источник: «Бомбардир»