Лига чемпионов. «Спортинг» выбил «Буде-Глимт» Хайкина, отыгравшись после 0:3 в первом матче

Лиссабонский «Спортинг» стал первым четвертьфиналистом Лиги чемпионов-2025/26.

Португальская команда на своем поле разгромила «Буде-Глимт» со счетом 5:0.

Голы в ворота российского вратаря Никиты Хайкина забивали Гонсалу Инасиу, Педру Гонсалвеш, Луис Суарес, Максимилиано Араухо и Рафаэль Нель. Двое последних отличились уже в дополнительных таймах.

Норвежцы вылетели из ЛЧ, несмотря на домашнюю победу 3:0.

«Спортинг» в 1/4 финала встретится либо с «Байером», либо с «Арсеналом».