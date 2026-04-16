Реакция Артеты на первый в истории «Арсенала» выход в полуфинал ЛЧ два года подряд

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил выход команды в полуфинал Лиги чемпионов.

15 апреля лондонцы дома в ответном матче 1/4 финала сыграли вничью со «Спортингом» (0:0). В первой игре «канониры» победили 1:0.

«Это очень важный момент. Войти в число четырех полуфиналистов – отличная работа. Это отличный вечер. Я очень рад за всех наших людей.

[Выйдя в полуфинал Лиги чемпионов второй раз подряд], мы сделали то, что этому клубу ни разу не удавалось сделать за 140 лет», – сказал Артета.

Испанец также ответил на вопрос о том, почувствовал ли облегчение в связи с выходом в полуфинал ЛЧ после недавних поражений от «Манчестер Сити», «Саутгемптона» и «Борнмута».

«Не знаю, насколько контекст и реальность совпадают. Хотел бы я, чтобы про «Арсенал» сняли документальный фильм об этом сезоне, и в этом фильме вы бы увидели, что происходило в последние 48 часов и что было сказано. Но если бы мы посмотрели этот фильм и спросили себя: «Окей, а на каком «Арсенал» месте?». Думаю, все мы бы сказали, что они в тройке худших.

О чем мы вообще говорим, ребята? Пожалуйста, наслаждайтесь тем, где мы находимся как клуб. Если кто-то не хочет этого делать, пусть так и будет. Мы же получаем удовольствие. Испытываю огромную благодарность за то, что делают игроки и наши болельщики», – приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».