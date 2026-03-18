Лига чемпионов. «Реал» еще раз обыграл «Ман Сити» благодаря дублю Винисиуса и пробился в четвертьфинал

«Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов-2025/26, дважды выиграв у «Манчестер Сити».

После домашних 3:0 мадридцы на выезде вырвали победу 2:1 на 93-й минуте.

Оба гола в ворота «Сити» забил бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор. У хозяев поля отличился Эрлинг Холанд.

Англичане с 21-й минуты играли вдесятером – Бернaрду Силва был удален за то, что отбил рукой мяч, летящий в створ ворот.

«Реал» в четвертьфинале ЛЧ встретится с «Баварией» или «Аталантой».