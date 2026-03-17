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Лига чемпионов 2025/2026
Манчестер Сити - Реал
Манчестер Сити - Реал: обзор матча 17 марта 2026
Манчестер Сити
17.03.2026, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 2
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Реал
41'
Э. Холанд
22'
Винисиус (П)
90+3'
Винисиус
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Реал
Завершен
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Винисиус
Пас отдал
Орельен Чуамени
90'
+3
Гол отменен
Винисиус
90'
+3'
83'
Замена
Дани Карвахаль
️️️️➡️️
Трент Александер-Арнольд
80'
Желтая карточка
Трент Александер-Арнольд
77'
Желтая карточка
Килиан Мбаппе
Замена
Нико Гонсалес
️️️️➡️️
Родри
74'
74'
Замена
Мануэль Анхель
️️️️➡️️
Арда Гюлер
74'
Замена
Эдуардо Камавинга
️️️️➡️️
Тиаго Питарч
70'
Замена
Килиан Мбаппе
️️️️➡️️
Браим Диас
Замена
Омар Мармуш
️️️️➡️️
Эрлинг Холанд
58'
Замена
Антуан Семеньо
️️️️➡️️
Матеус Нуньес
57'
46'
Замена
Андрей Лунин
️️️️➡️️
Тибо Куртуа
Замена
Натан Аке
️️️️➡️️
Тиджани Рейндерс
46'
Замена
Марк Гехи
️️️️➡️️
Рубен Диаш
46'
Желтая карточка
Абдукодир Хусанов
45'
+4
45'
Травма
Тибо Куртуа
45'
+3'
ГОЛ! 1:1!
Эрлинг Холанд
Пас отдал
Жереми Доку
41'
22'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Винисиус
Красная карточка
Бернарду Силва
21'
Пенальти назначен
Бернарду Силва
20'
Показать весь матч
Live: Манчестер Сити - Реал
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 1:2.
90+5'
2-й тайм окончен. Счет 1:2.
90+3'
Гол! 1:2! Забил Винисиус (Реал). Ассистент - Орельен Чуамени (длинная передача).
90+2'
Решение ВАР. Нет гола!
90+1'
Отмена гола после ВАР. Винисиус (Реал)
89'
Удар заблокирован. Бил Райан Шерки (Манчестер Сити). Ассистент - Абдукодир Хусанов.
86'
Правила нарушил Фран Гарсия (Реал).
86'
Антуан Семеньо (Манчестер Сити) заработал штрафной на своей половине поля.
85'
Правила нарушил Антуан Семеньо (Манчестер Сити).
85'
Дин Хейсен (Реал) заработал штрафной на своей половине поля.
83'
Замена у команды Реал. Трент Александер-Арнольд ушел, Дани Карвахаль вышел.
80'
Трент Александер-Арнольд (Реал) получил желтую карточку за фол.
80'
Омар Мармуш (Манчестер Сити) заработал штрафной в атаке.
80'
Правила нарушил Трент Александер-Арнольд (Реал).
80'
Правила нарушил Мануэль Анхель (Реал).
78'
Райан Айт Нури (Манчестер Сити) в офсайде.
78'
Райан Айт Нури (Манчестер Сити) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Andrii Lunin (Реал). Пас отдал Жереми Доку.
76'
Омар Мармуш (Манчестер Сити) заработал штрафной на своей половине поля.
76'
Правила нарушил Антонио Рюдигер (Реал).
76'
Килиан Мбаппе (Реал) получил желтую карточку.
74'
Замена у команды Реал. Тиаго Питарч ушел, Мануэль Анхель вышел.
74'
Замена у команды Реал. Арда Гюлер ушел, Эдуардо Камавинга вышел.
74'
Замена у команды Манчестер Сити. Родри ушел, Нико Гонсалес вышел.
73'
Момент не реализован! Райан Шерки (Манчестер Сити). Пас отдал Натан Аке.
71'
Антонио Рюдигер отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Манчестер Сити.
70'
Момент не реализован! Килиан Мбаппе (Реал).
69'
Джанлуиджи Доннарумма отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Реал.
69'
Орельен Чуамени (Реал) пробил по воротам. Сейв сделал Джанлуиджи Доннарумма (Манчестер Сити). Длинный пас делал Трент Александер-Арнольд.
69'
Замена у команды Реал. Браим Диас ушел, Килиан Мбаппе вышел.
66'
Момент не реализован! Абдукодир Хусанов (Манчестер Сити). Пас отдал Жереми Доку.
66'
Орельен Чуамени отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Манчестер Сити.
65'
Райан Шерки (Манчестер Сити) заработал штрафной в атаке.
65'
Правила нарушил Орельен Чуамени (Реал).
63'
Жереми Доку (Манчестер Сити) в офсайде.
62'
Абдукодир Хусанов отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Реал.
60'
Момент не реализован! Антуан Семеньо (Манчестер Сити). Пас отдал Абдукодир Хусанов.
58'
Райан Шерки (Манчестер Сити) сыграл рукой.
57'
Замена у команды Манчестер Сити. Матеус Нуньес ушел, Антуан Семеньо вышел.
56'
Замена у команды Манчестер Сити. Эрлинг Холанд ушел, Омар Мармуш вышел.
55'
Марк Гехи (Манчестер Сити) заработал штрафной на левом фланге.
55'
Правила нарушил Браим Диас (Реал).
55'
Удар заблокирован. Бил Марк Гехи (Манчестер Сити).
55'
Удар заблокирован. Бил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
55'
Удар заблокирован. Бил Жереми Доку (Манчестер Сити). Ассистент - Родри.
54'
Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Andrii Lunin (Реал). Пас отдал Райан Айт Нури.
53'
Винисиус (Реал) в офсайде.
51'
Дин Хейсен отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Манчестер Сити.
50'
Момент не реализован! Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
50'
Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Andrii Lunin (Реал). Длинный пас делал Жереми Доку.
47'
Момент не реализован! Винисиус (Реал).
45'
Замена у команды Реал. Тибо Куртуа ушел, Andrii Lunin вышел.
45'
Замена у команды Манчестер Сити. Тиджани Рейндерс ушел, Натан Аке вышел.
45'
Замена у команды Манчестер Сити. Рубен Диаш ушел, Марк Гехи вышел.
45'
2-й тайм стартовал.
45+5'
1-й тайм окончен. Счет 1:1.
45+4'
Абдукодир Хусанов (Манчестер Сити) получил желтую карточку за фол.
45+4'
Винисиус (Реал) заработал штрафной на правом фланге.
45+4'
Правила нарушил Абдукодир Хусанов (Манчестер Сити).
45+1'
Сколько минут добавил судья? 3.
44'
Рубен Диаш отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Реал.
43'
Момент не реализован! Трент Александер-Арнольд (Реал).
41'
Гол! 1:1! Забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
41'
Трент Александер-Арнольд отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Манчестер Сити.
39'
Эрлинг Холанд отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Реал.
39'
Удар заблокирован. Бил Арда Гюлер (Реал).
38'
Правила нарушил Тиджани Рейндерс (Манчестер Сити).
38'
Арда Гюлер (Реал) заработал штрафной в атаке.
38'
Браим Диас (Реал) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Джанлуиджи Доннарумма (Манчестер Сити). Пас отдал Орельен Чуамени.
36'
Момент не реализован! Родри (Манчестер Сити).
35'
Орельен Чуамени (Реал) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Джанлуиджи Доннарумма (Манчестер Сити). Пас отдал Арда Гюлер.
30'
Федерико Вальверде отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Манчестер Сити.
28'
Момент не реализован! Винисиус (Реал). Пас после быстрого прохода сделал Арда Гюлер.
26'
Момент не реализован! Родри (Манчестер Сити).
26'
Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Тибо Куртуа (Реал). Проникающий пас делал Жереми Доку.
24'
Момент не реализован! Винисиус (Реал). Пас после быстрого прохода сделал Браим Диас.
23'
Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Тибо Куртуа (Реал). Пас отдал Жереми Доку.
22'
Гол! 0:1! Винисиус (Реал) забил с пенальти.
20'
Бернарду Силва (Манчестер Сити) получил красную карточку.
20'
Решение ВАР. заработал пенальти!
17'
Бернарду Силва (Манчестер Сити) сыграл рукой в своей штрафной. Пенальти!
17'
Удар заблокирован. Бил Винисиус (Реал). Ассистент - Браим Диас.
17'
Винисиус (Реал) пробил (правой ногой) и попал в правую штангу! Пас сделал Федерико Вальверде.
13'
Момент не реализован! Родри (Манчестер Сити). Пас отдал Бернарду Силва.
13'
Матеус Нуньес (Манчестер Сити) заработал штрафной на правом фланге.
13'
Правила нарушил Арда Гюлер (Реал).
10'
Фран Гарсия отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Манчестер Сити.
10'
Удар заблокирован. Бил Райан Шерки (Манчестер Сити). Ассистент - Родри.
6'
Правила нарушил Матеус Нуньес (Манчестер Сити).
6'
Арда Гюлер (Реал) заработал штрафной на своей половине поля.
6'
Удар заблокирован. Бил Тиджани Рейндерс (Манчестер Сити).
4'
Тибо Куртуа отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Манчестер Сити.
4'
Родри (Манчестер Сити) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Тибо Куртуа (Реал). Пас отдал Тиджани Рейндерс.
3'
Райан Шерки (Манчестер Сити) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Тибо Куртуа (Реал).
1'
Федерико Вальверде (Реал) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Джанлуиджи Доннарумма (Манчестер Сити).
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
16
Родри
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
4
Тиджани Рейндерс
ЦП
10
Райан Шерки
АП
20
Бернарду Силва
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Дин Хейсен
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
45
Тиаго Питарч
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
21
Браим Диас
АП
7
Винисиус
ЛВ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
6
Натан Аке
ЦЗ
15
Марк Гехи
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
14
Нико Гонсалес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
26
Савиньо
ПВ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
7
Омар Мармуш
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
4
Давид Алаба
ЦЗ
37
Мануэль Анхель
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
28
Хорхе Кестеро
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
38
Сесар Паласиос
АП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
3-1-2-2-2
25
Доннарумма
21
Айт Нури
3
Диаш
45
Хусанов
16
Родри
27
Нуньес
4
Рейндерс
20
Силва
10
Шерки
11
Доку
9
Холанд
4-1-2-3
1
Куртуа
12
Александер-Арнольд
22
Рюдигер
24
Хейсен
20
Гарсия
14
Чуамени
8
Вальверде
45
Питарч
15
Гюлер
21
Диас
7
Винисиус
4
Рейндерс
6
Аке
6
Аке
4
Рейндерс
3
Диаш
15
Гехи
15
Гехи
3
Диаш
16
Родри
14
Гонсалес
14
Гонсалес
16
Родри
27
Нуньес
42
Семеньо
42
Семеньо
27
Нуньес
9
Холанд
7
Мармуш
7
Мармуш
9
Холанд
1
Куртуа
13
Лунин
13
Лунин
1
Куртуа
15
Гюлер
37
Анхель
37
Анхель
15
Гюлер
12
Александер-Арнольд
2
Карвахаль
2
Карвахаль
12
Александер-Арнольд
45
Питарч
6
Камавинга
6
Камавинга
45
Питарч
21
Диас
10
Мбаппе
10
Мбаппе
21
Диас
Остались в запасе
Манчестер Сити
Реал
1
Джеймс Траффорд
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
26
Савиньо
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
4
Давид Алаба
ЦЗ
28
Хорхе Кестеро
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
38
Сесар Паласиос
АП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
26
Савиньо
ПВ
Остались в запасе
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
4
Давид Алаба
ЦЗ
28
Хорхе Кестеро
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
38
Сесар Паласиос
АП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Манчестер Сити
Точно не сыграют
Йошко Гвардиол
ЦЗ
Сверре Нипан
АП
Реал
Точно не сыграют
Рауль Асенсио
ЦЗ
Даниэль Себальос
ЦП
Эдер Милитао
ЦЗ
Ферлан Менди
ЛЗ
Родриго
ПВ
Джуд Беллингем
ЦП
Статистика матча Манчестер Сити - Реал
1
1
2
Всего ударов по воротам
22
14
Удары в створ
8
7
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
1
1
Угловые удары
9
6
Нарушения
6
7
Офсайды
2
3
Количество передач
484
549
Сейвы
4
7
Точность передач %
91
91
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
1.91
2.93
xGP (предотвращенные голы)
0.85
0.85
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Посещаемость:
51103
Где смотреть матч:
Okko
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Правила
18+
Читайте нас: