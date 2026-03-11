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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Реал - Манчестер Сити
Реал - Манчестер Сити: обзор матча 11 марта 2026
Реал
11.03.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
3 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Манчестер Сити
20'
Ф. Вальверде
27'
Ф. Вальверде
42'
Ф. Вальверде
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Манчестер Сити
Завершен
90'
+4'
Замена
Дани Карвахаль
️️️️➡️️
Трент Александер-Арнольд
83'
82'
Желтая карточка
Райан Айт Нури
82'
Замена
Омар Мармуш
️️️️➡️️
Эрлинг Холанд
Замена
Мануэль Анхель
️️️️➡️️
Тиаго Питарч
76'
Замена
Франко Мастантуоно
️️️️➡️️
Браим Диас
76'
Замена
Эдуардо Камавинга
️️️️➡️️
Арда Гюлер
70'
70'
Замена
Райан Шерки
️️️️➡️️
Антуан Семеньо
70'
Замена
Райан Айт Нури
️️️️➡️️
Бернарду Силва
Пенальти не реализован
Винисиус
58'
57'
Желтая карточка
Джанлуиджи Доннарумма
46'
Замена
Тиджани Рейндерс
️️️️➡️️
Савиньо
Замена
Фран Гарсия
️️️️➡️️
Ферлан Менди
46'
Травма
Ферлан Менди
45'
45'
+1'
ГОЛ! 3:0!
Федерико Вальверде
Пас отдал
Браим Диас
42'
ГОЛ! 2:0!
Федерико Вальверде
Пас отдал
Винисиус
27'
ГОЛ! 1:0!
Федерико Вальверде
Пас отдал
Тибо Куртуа
20'
Показать весь матч
Live: Реал - Манчестер Сити
Поле
Текстовая версия
90+2'
Дани Карвахаль отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Манчестер Сити.
90+1'
Сколько минут добавил судья? 4.
89'
Омар Мармуш (Манчестер Сити) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Тибо Куртуа (Реал). Пас отдал Тиджани Рейндерс.
89'
Омар Мармуш (Манчестер Сити) заработал штрафной на левом фланге.
89'
Правила нарушил Мануэль Анхель (Реал).
86'
Райан Айт Нури (Манчестер Сити) заработал штрафной на левом фланге.
83'
Замена у команды Реал. Трент Александер-Арнольд ушел, Дани Карвахаль вышел.
82'
Замена у команды Манчестер Сити. Эрлинг Холанд ушел, Омар Мармуш вышел.
82'
Райан Айт Нури (Манчестер Сити) получил желтую карточку за фол.
82'
Мануэль Анхель (Реал) заработал штрафной в атаке.
82'
Правила нарушил Райан Айт Нури (Манчестер Сити).
80'
Правила нарушил Франко Мастантуоно (Реал).
78'
Удар заблокирован. Бил Жереми Доку (Манчестер Сити). Ассистент - Родри.
77'
Райан Айт Нури (Манчестер Сити) заработал штрафной на своей половине поля.
77'
Правила нарушил Федерико Вальверде (Реал).
76'
Замена у команды Реал. Тиаго Питарч ушел, Мануэль Анхель вышел.
76'
Замена у команды Реал. Браим Диас ушел, Франко Мастантуоно вышел.
75'
Нико О'Райли (Манчестер Сити) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Тибо Куртуа (Реал).
73'
Орельен Чуамени отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Манчестер Сити.
73'
Удар заблокирован. Бил Тиджани Рейндерс (Манчестер Сити). Ассистент - Марк Гехи.
72'
Эдуардо Камавинга (Реал) заработал штрафной на своей половине поля.
70'
Замена у команды Реал. Арда Гюлер ушел, Эдуардо Камавинга вышел.
70'
Замена у команды Манчестер Сити. Бернарду Силва ушел, Райан Айт Нури вышел.
70'
Замена у команды Манчестер Сити. Антуан Семеньо ушел, Райан Шерки вышел.
66'
Момент не реализован! Винисиус (Реал). Пас отдал Арда Гюлер.
65'
Пауза окончена. Матч продолжается.
64'
Пауза в матче. Травму получил Орельен Чуамени (Реал).
63'
Момент не реализован! Арда Гюлер (Реал).
62'
Винисиус (Реал) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Джанлуиджи Доннарумма (Манчестер Сити). Пас отдал Федерико Вальверде.
59'
Антонио Рюдигер отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Манчестер Сити.
57'
Винисиус (Реал) пробил, но Джанлуиджи Доннарумма (Манчестер Сити) спас команду.
57'
Джанлуиджи Доннарумма (Манчестер Сити) получил желтую карточку за фол.
56'
Джанлуиджи Доннарумма (Манчестер Сити) нарушил правила в своей штрафной. Пенальти!
56'
Винисиус (Реал) заработал пенальти. Фол в штрафной площади.
55'
Тибо Куртуа отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Манчестер Сити.
55'
Антуан Семеньо (Манчестер Сити) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Тибо Куртуа (Реал). Пас отдал Бернарду Силва.
52'
Браим Диас (Реал) заработал штрафной на своей половине поля.
52'
Винисиус (Реал) в офсайде.
48'
Тибо Куртуа (Реал) заработал штрафной на своей половине поля.
48'
Правила нарушил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
48'
Трент Александер-Арнольд отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Манчестер Сити.
47'
Удар заблокирован. Бил Винисиус (Реал).
47'
Браим Диас (Реал) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Джанлуиджи Доннарумма (Манчестер Сити). Пас отдал Федерико Вальверде.
45'
Замена у команды Реал. Ферлан Менди ушел, Фран Гарсия вышел.
45'
Замена у команды Манчестер Сити. Савиньо ушел, Тиджани Рейндерс вышел.
45'
2-й тайм стартовал.
45+2'
1-й тайм окончен. Счет 3:0.
45+1'
Сколько минут добавил судья? 1.
42'
Гол! 3:0! Забил Федерико Вальверде (Реал). Проникающий пас сделал Браим Диас.
41'
Правила нарушил Антуан Семеньо (Манчестер Сити).
41'
Дин Хейсен (Реал) заработал штрафной на своей половине поля.
40'
Правила нарушил Марк Гехи (Манчестер Сити).
40'
Ферлан Менди (Реал) заработал штрафной на своей половине поля.
39'
Ферлан Менди отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Манчестер Сити.
39'
Момент не реализован! Рубен Диаш (Манчестер Сити). Навешивал Бернарду Силва с углового.
37'
Жереми Доку (Манчестер Сити) заработал штрафной на левом фланге.
35'
Савиньо (Манчестер Сити) заработал штрафной на правом фланге.
32'
Правила нарушил Винисиус (Реал).
32'
Абдукодир Хусанов (Манчестер Сити) заработал штрафной на своей половине поля.
31'
Рубен Диаш (Манчестер Сити) заработал штрафной на своей половине поля.
31'
Правила нарушил Арда Гюлер (Реал).
27'
Гол! 2:0! Забил Федерико Вальверде (Реал).
24'
Правила нарушил Рубен Диаш (Манчестер Сити).
22'
Винисиус (Реал) заработал штрафной на своей половине поля.
22'
Правила нарушил Нико О'Райли (Манчестер Сити).
20'
Гол! 1:0! Забил Федерико Вальверде (Реал). Ассистент - Тибо Куртуа.
19'
Момент не реализован! Бернарду Силва (Манчестер Сити).
18'
Родри (Манчестер Сити) заработал штрафной на своей половине поля.
17'
Жереми Доку (Манчестер Сити) заработал штрафной на своей половине поля.
17'
Жереми Доку (Манчестер Сити) заработал штрафной на своей половине поля.
17'
Правила нарушил Браим Диас (Реал).
17'
Удар заблокирован. Бил Орельен Чуамени (Реал). Ассистент - Винисиус.
16'
Антуан Семеньо (Манчестер Сити) сыграл рукой.
15'
Федерико Вальверде отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Манчестер Сити.
11'
Правила нарушил Орельен Чуамени (Реал).
11'
Антуан Семеньо (Манчестер Сити) заработал штрафной на своей половине поля.
9'
Удар заблокирован. Бил Антонио Рюдигер (Реал). Длинный пас делал Трент Александер-Арнольд.
8'
Марк Гехи отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Реал.
8'
Браим Диас (Реал) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Джанлуиджи Доннарумма (Манчестер Сити). Проникающий пас делал Винисиус.
6'
Антуан Семеньо (Манчестер Сити) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Тибо Куртуа (Реал).
2'
Правила нарушил Родри (Манчестер Сити).
2'
Орельен Чуамени (Реал) заработал штрафной в атаке.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Дин Хейсен
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
45
Тиаго Питарч
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
21
Браим Диас
АП
7
Винисиус
ЛВ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Марк Гехи
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
16
Родри
ОП
33
Нико О'Райли
АП
20
Бернарду Силва
АП
26
Савиньо
ПВ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
26
Фран Гонсалес
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
17
Рауль Асенсио
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
37
Мануэль Анхель
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
28
Хорхе Кестеро
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
38
Сесар Паласиос
АП
30
Франко Мастантуоно
АП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Манчестер Сити
13
Маркус Беттинелли
ВР
1
Джеймс Траффорд
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
6
Натан Аке
ЦЗ
68
Макс Аллейн
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
4
Тиджани Рейндерс
ЦП
14
Нико Гонсалес
ЦП
10
Райан Шерки
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
7
Омар Мармуш
ЦФ
4-1-2-3
1
Куртуа
23
Менди
22
Рюдигер
24
Хейсен
12
Александер-Арнольд
14
Чуамени
45
Питарч
8
Вальверде
7
Винисиус
21
Диас
15
Гюлер
3-1-3-3
25
Доннарумма
3
Диаш
15
Гехи
45
Хусанов
16
Родри
26
Савиньо
20
Силва
33
О'Райли
9
Холанд
11
Доку
42
Семеньо
23
Менди
20
Гарсия
20
Гарсия
23
Менди
45
Питарч
37
Анхель
37
Анхель
45
Питарч
12
Александер-Арнольд
2
Карвахаль
2
Карвахаль
12
Александер-Арнольд
15
Гюлер
6
Камавинга
6
Камавинга
15
Гюлер
21
Диас
30
Мастантуоно
30
Мастантуоно
21
Диас
20
Силва
21
Айт Нури
21
Айт Нури
20
Силва
26
Савиньо
4
Рейндерс
4
Рейндерс
26
Савиньо
42
Семеньо
10
Шерки
10
Шерки
42
Семеньо
9
Холанд
7
Мармуш
7
Мармуш
9
Холанд
Остались в запасе
Реал
Манчестер Сити
13
Андрей Лунин
ВР
26
Фран Гонсалес
ВР
17
Рауль Асенсио
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
28
Хорхе Кестеро
ЦП
38
Сесар Паласиос
АП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
13
Маркус Беттинелли
ВР
1
Джеймс Траффорд
ВР
6
Натан Аке
ЦЗ
68
Макс Аллейн
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Нико Гонсалес
ЦП
47
Фил Фоден
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
26
Фран Гонсалес
ВР
17
Рауль Асенсио
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
28
Хорхе Кестеро
ЦП
38
Сесар Паласиос
АП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
1
Джеймс Траффорд
ВР
6
Натан Аке
ЦЗ
68
Макс Аллейн
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Нико Гонсалес
ЦП
47
Фил Фоден
ЛВ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Реал
Точно не сыграют
Давид Алаба
ЦЗ
Джуд Беллингем
ЦП
Даниэль Себальос
ЦП
Эдер Милитао
ЦЗ
Килиан Мбаппе
ЦФ
Родриго
ПВ
Альваро Каррерас
ЛЗ
Манчестер Сити
Точно не сыграют
Йошко Гвардиол
ЦЗ
Матео Ковачич
ЦП
Сверре Нипан
АП
Рико Льюис
ПЗ
Статистика матча Реал - Манчестер Сити
2
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
1
10
Нарушения
11
13
Офсайды
1
0
Количество передач
381
566
Сейвы
4
4
Точность передач %
86
90
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
2.63
0.59
xGP (предотвращенные голы)
1.08
1.08
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Бернабеу
Посещаемость:
76066
Где смотреть матч:
Okko
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