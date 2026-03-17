Челестини впервые прокомментировал конфликт с Талалаевым

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини озвучил свою позицию по произошедшему в концовке матча 21-го тура РПЛ против «Балтики» (0:1).

Массовую потасовку спровоцировал тренер «Балтики» Андрей Талалаев, выбивший мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут.

Его толкнул Энрике Кармо, после чего в ситуацию вмешались представители обеих команд.

Талалаев едва не подрался с Челестини. Их неоднократно пришлось разводить в разные стороны.

В итоге арбитр Кирилл Левников удалил обоих тренеров.

«Видео эпизода с «Балтикой» всe чeтко показывает. Тренер соперника выбил мяч на трибуны. Мы пошли в тренерскую зону, потому что 40 человек толкали наших игроков.

Я сказал Талалаеву на итальянском, что это его вина, что он виноват в произошедшем. Я был одним из 40 человек, кто был тогда в технической зоне.

Я не могу бросить своих игроков. Меня оттолкнули два раза. Кармо не должен был толкать Талалаева, я согласен. Но тогда должно было быть 40 красных карточек«, – сказал Челестини.