Самолет Роналду улетел из Саудовской Аравии

Частный самолет нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду вылетел из Саудовской Аравии в Мадриде на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

Вечером 2 марта Bombardier Global Express XRS португальского футболиста вылетел из аэропорта Рияда, после часа ночи он прибыл в столицу Испании. Самолет пробыл в воздухе около семи часов. Неизвестно, находился ли футболист с семьей на борту.

Джет принадлежит Криштиану Роналду с 2024 года, он имеет бортовой номер LX-GOL. Самолет стоит 61 миллион фунтов.