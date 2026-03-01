Будущая жена Роналду выложила фото в колготках и бюстгальтере

Джорджина Родригес выложила новый пост в соцсетях.
Невеста и мать детей Криштиану Роналду откровенное опубликовала фото из самолета. На ней колготки и бюстгальтер.
- Криштиану Роналду и Джорджина Родригес вместе уже более 9 лет. Они познакомились летом 2016 года в Мадриде, когда Джорджина работала продавцом в бутике Gucci.
- В августе 2025 года пара официально объявила о помолвке, а свадьба запланирована на сентябрь 2026 года, сразу после окончания ЧМ-2026.
- На текущий момент в их семье воспитывается 5 детей.
Источник: «Бомбардир»