Кроос поддержал Роналду, устроившего забастовку в Саудовской Аравии

Экс-полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о протесте бывшего одноклубника Криштиану Роналду, выступающего за «Аль-Наср».

Португалец пропустил два матча из-за забастовки.

По его мнению, Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) более лояльно относится к «Аль-Хилялю» и выделяет конкуренту больше денег.

Роналду проводит в «Аль-Насре» 4-й год, но пока не выиграл ни одного серьезного трофея.

«Чемпионат Саудовской Аравии – странное явление. Никто не слышал о нем до прихода Криштиану, а теперь они проявляют неуважение к человеку, который добавил их на карту мира.

Уверен, если Роналду завтра уйдет, эта лига потеряет всю свою привлекательность», – заявил Кроос.