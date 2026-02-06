Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Наср» выиграл оба матча без бастующего Роналду

6 февраля, 23:11

«Аль-Наср» дома вырвал победу над «Аль-Иттихадом» в 21-м туре саудовской Премьер-лиги.

Итоговый счет – 2:0 в пользу хозяев поля. Садио Мане на 85-й минуте реализовал пенальти, а на 97-й забил Анжело Габриэль.

«Аль-Наср» до одного очка сократил отставание от лидирующего «Аль-Хиляля».

Команда выиграла оба матча без Криштиану Роналду, который продолжает забастовку, предположительно, спровоцированную невыплатой зарплаты.

Саудовская Аравия. Премьер-лига. 21 тур
Аль-Наср - Аль-Иттихад - 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 - С. Мане, 85 (с пенальти); 2:0 - А. Габриэль, 90+7.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Фанаты «Аль-Насра» мощно поддержали бастующего Роналду 2
Раскрыта реальная причина забастовки Роналду 2
Роналду – вне заявки «Аль-Насра» во втором матче подряд 8
Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттихад Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Соболев повздорил с журналистами, «Краснодар» покупает двух игроков РПЛ, Сафонов помог «ПСЖ» победить «Марсель» и другие новости
01:30
Игрок «Динамо» рассказал о плохой атмосфере при Карпине: «Большинство не понимали тренера»
01:16
1
Примера. «Реал» победил «Валенсию» (2:0), отставание от «Барсы» – 1 очко
00:53
Лига 1. «ПСЖ» разгромил в Ле Классико «Марсель» (5:0), Сафонов отыграл на ноль
00:38
1
ФотоМората сообщил о расставании с женой – они были вместе 7 лет
Вчера, 23:50
1
«Краснодар» договорился о трансфере лучшего бомбардира «Пари НН»
Вчера, 23:26
Губерниев в восторге от попадания Сафонова в старт «ПСЖ» с «Марселем»: «Главный матч во Франции»
Вчера, 23:20
2
«Результат сильно разочаровывает»: Слот остался недоволен судейством в матче с «Сити»
Вчера, 23:00
Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Ливерпулем»
Вчера, 22:27
«Спартак» получил предложения от трех клубов по 22-летнему полузащитнику
Вчера, 22:10
3
Все новости
Все новости
«Мы не будем унижаться перед Криштиану»: новый виток бунта Роналду в Саудовской Аравии
Вчера, 14:42
3
Морган в одном предложении описал суть бунта Роналду
Вчера, 13:35
В чемпионате Саудовской Аравии появился Месси
Вчера, 01:27
7
Морган отреагировал на забастовку Роналду в Саудовской Аравии
Вчера, 00:40
Фабрицио Романо раскрыл подробности забастовки Роналду в Саудовской Аравии
7 февраля
1
Саудовская лига теряет баснословные деньги из-за бунтующего Роналду
7 февраля
3
«Аль-Наср» выиграл оба матча без бастующего Роналду
6 февраля
ВидеоФанаты «Аль-Насра» мощно поддержали бастующего Роналду
6 февраля
2
Раскрыта реальная причина забастовки Роналду
6 февраля
3
Роналду – вне заявки «Аль-Насра» во втором матче подряд
6 февраля
5
ФотоДжорджина с опозданием поздравила Роналду с 41-летием
6 февраля
Губерниев высмеял забастовку Роналду
6 февраля
2
Стала известна позиция тренера «Аль-Насра» по забастовке Роналду
6 февраля
1
Лучший бомбардир в истории АПЛ раскритиковал Роналду
6 февраля
1
В Саудовской Аравии недовольны забастовкой Роналду
6 февраля
1
В саудовской лиге прокомментировали ситуацию с Роналду
6 февраля
Роналду поставил жесткий ультиматум в Саудовской Аравии
5 февраля
5
Президент ФИФА Инфантино поздравил Роналду с 41-летием
5 февраля
Бензема оформил хет-трик в дебютном матче за «Аль-Хиляль»
5 февраля
5
Роналду пропустит еще один матч «Аль-Насра»: подробности
5 февраля
2
Кержаков: «Роналду – это несравнимый с Месси футболист»
5 февраля
6
ФотоРоналду исполнился 41 год, его поздравил «МЮ»
5 февраля
1
Фабрицио Романо сообщил, чем закончился демарш Роналду
4 февраля
Роналду может бойкотировать второй матч «Аль-Насра» подряд
4 февраля
1
Пономарев оскорбил Роналду
4 февраля
13
Бензема назвал азиатский «Реал»
4 февраля
В Португалии прояснили ситуацию с демаршем Роналду в «Аль-Насре»
4 февраля
2
Роналду может расторгнуть контракт с «Аль-Насром»: подробности
4 февраля
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 