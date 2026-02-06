«Аль-Наср» выиграл оба матча без бастующего Роналду

«Аль-Наср» дома вырвал победу над «Аль-Иттихадом» в 21-м туре саудовской Премьер-лиги.

Итоговый счет – 2:0 в пользу хозяев поля. Садио Мане на 85-й минуте реализовал пенальти, а на 97-й забил Анжело Габриэль.

«Аль-Наср» до одного очка сократил отставание от лидирующего «Аль-Хиляля».

Команда выиграла оба матча без Криштиану Роналду, который продолжает забастовку, предположительно, спровоцированную невыплатой зарплаты.