Претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА определил номинантов на звание игрока недели по итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.
Ими стали:
- полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи, забивший гол в матче с «Галатасараем» (4:0);
- вингер «Реала» Винисиус Жуниор, отметившийся дублем в игре с «Манчестер Сити» (2:1);
- полузащитник «Спортинга» Франсишку Тринкау, сделавший 2 голевые передачи во встрече с «Буде-Глимт» (5:0);
- вингер «Барселоны» Рафинья, забивший 2 гола и сделавший 2 передачи в матче с «Ньюкаслом» (7:2).
Источник: официальный сайт УЕФА