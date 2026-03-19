Карседо высказался об игре Жедсона

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о некоторых игроках команды после ответного матча 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России с «Динамо» (1:0).

– Когда вернутся Владислав Саусь и Игорь Дмитриев?

– Саусь пока травмирован, Дмитриев – тоже. Оба работают, посмотрим, будет ли Саусь готов к игре на выходных. Ждем их возвращения.

– «Спартак» не вылетает из Кубка. При подготовке к матчу учитывали ли, что у вас следующая игра будет с «Оренбургом» в РПЛ?

– У нас было несколько целей на игру. В первую очередь – победа. Нам удалось сыграть на ноль. Это важно, позитивно. Некоторые ребята были готовы 50 на 50, и чтобы избежать травм, выбрали такой состав. Все бились, я доволен. Будем готовиться к игре в туре, он нам очень важен. И матч с «Динамо» был важен, хотели добиться нужного для нас результата.

– Жедсон, самый дорогой футболист клуба, не приносит необходимого результата. Вы довольны им или нет?

– У каждого по ходу сезона бывают взлеты и падения, это нормально. Главное, что он работает на полную отдается на поле. Для нас важно создать такие условия, чтобы он мог показывать максимум. Мы работаем и индивидуально с ним. Уверен, в следующей игре он себя покажет.

– Включение Павла Полеха в заявку – это аванс для игрока?

– Очень талантливый молодой игрок. Его ждет большая карьера. Также Иван Сорокин и Никита Массалыга. Это важно, это одна из целей – привлекать молодых игроков из академии в основу.