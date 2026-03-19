Хавбек «Динамо Мх» – о пенальти в пользу «Зенита»: «У всех просто были улыбки»

Полузащитник «Динамо Мх» Никита Глушков оценил пенальти назначеный в ворота его команды в кубковом матче с «Зенитом».

Петербуржцы победили в домашней игре 1-го этапа 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России со счетом 1:0.

«В игре мне показалось, что пенальти не было. На картинке я пока ещe не смотрел, поэтому тяжело что-то сказать по этому поводу. Но повторюсь: по игре показалось, что пенальти не было.

Говорили ли что-то партнeры или тренер? Да нет, у всех просто были улыбки – и этим всe сказано. Планируют ли подавать апелляцию? Не знаю даже, особо в это не лезу и не хочу думать об этом. Поэтому как будет – так будет», – сказал Глушков.