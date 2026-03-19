  • Хавбек «Динамо Мх» – о пенальти в пользу «Зенита»: «У всех просто были улыбки»

Хавбек «Динамо Мх» – о пенальти в пользу «Зенита»: «У всех просто были улыбки»

Вчера, 10:44
5

Полузащитник «Динамо Мх» Никита Глушков оценил пенальти назначеный в ворота его команды в кубковом матче с «Зенитом».

Петербуржцы победили в домашней игре 1-го этапа 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России со счетом 1:0.

«В игре мне показалось, что пенальти не было. На картинке я пока ещe не смотрел, поэтому тяжело что-то сказать по этому поводу. Но повторюсь: по игре показалось, что пенальти не было.

Говорили ли что-то партнeры или тренер? Да нет, у всех просто были улыбки – и этим всe сказано. Планируют ли подавать апелляцию? Не знаю даже, особо в это не лезу и не хочу думать об этом. Поэтому как будет – так будет», – сказал Глушков.

  • В добавленное к первому тайму время полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым.
  • На 45+9-й минуте Джон Дуран реализовал пенальти. Этот гол стал единственным в матче.

Еще по теме:
Гаджиев – о пенальти в пользу «Зенита»: «Такие 11-метровые обедняют нашу игру! Где фэйр-плей?» 14
Гаджиев – о пенальти «Зенита»: «Кто-то объяснит, за что расстреляли нашу команду?!» 27
Гендиректор «Динамо» – о спорном пенальти «Зенита»: «РФС должен что-то сделать» 7
Источник: «Советский спорт»
Россия. Кубок Динамо Мх Зенит Глушков Никита
Комментарии (5)
tuitkopow
1773908009
Дубина
1773908560
ЗПРФ! ФФФся страна смеется с газовых!!
Юбиляр
1773914843
Нервный и саркастический смех преследует все команды в игре с Зенитом - потому как беспредел творится полнейший !!! ЗПРФ!!!
Бумбраш
1773915489
Зинка срам российского футбола!!!
gennadiy
1773916707
Команду с поля пора уводить с таким судейством, а все каждый раз всё сопли жуют.
