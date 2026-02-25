41-летний Роналду показал фото с голым торсом: «Долголетие не приходит случайно»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прорекламировал собственный бренд оборудования для восстановления спортсменов.

Футболист, которому 5 февраля исполнился 41 год, выложил фотографию с голым торсом.

«Долголетие и высокий уровень выступлений не приходят случайно. Они достигаются благодаря ежедневному восстановлению. Это не секрет. Это рутина», – написал португалец под снимком.