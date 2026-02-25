41-летний Роналду показал фото с голым торсом: «Долголетие не приходит случайно»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прорекламировал собственный бренд оборудования для восстановления спортсменов.
Футболист, которому 5 февраля исполнился 41 год, выложил фотографию с голым торсом.
«Долголетие и высокий уровень выступлений не приходят случайно. Они достигаются благодаря ежедневному восстановлению. Это не секрет. Это рутина», – написал португалец под снимком.
- Роналду в этом сезоне забил 21 мяч и сделал 3 ассиста в 24 играх.
- Всего за карьеру форвард отличился 964 голами.
Источник: «Бомбардир»