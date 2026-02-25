Введите ваш ник на сайте
  • 41-летний Роналду показал фото с голым торсом: «Долголетие не приходит случайно»

41-летний Роналду показал фото с голым торсом: «Долголетие не приходит случайно»

Сегодня, 20:55
1

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прорекламировал собственный бренд оборудования для восстановления спортсменов.

Футболист, которому 5 февраля исполнился 41 год, выложил фотографию с голым торсом.

«Долголетие и высокий уровень выступлений не приходят случайно. Они достигаются благодаря ежедневному восстановлению. Это не секрет. Это рутина», – написал португалец под снимком.

  • Роналду в этом сезоне забил 21 мяч и сделал 3 ассиста в 24 играх.
  • Всего за карьеру форвард отличился 964 голами.

Хедира предложил Винисиусу взять на себя роль лидера, как Роналду и Месси
Важное заявление Роналду о своем будущем 6
Дибала определил, чем похожи и чем отличаются Месси и Роналду
Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Роналду Криштиану
Max-Min-vkontakte
1772045356
ну, что сказать: его отношение к футболу вызывает даже уже не просто уважение, а восхищение.
