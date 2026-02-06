Губерниев высмеял забастовку Роналду

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев пошутил по поводу протеста Криштиану Роналду в Саудовской Аравии.

41-летний футболист устроил забастовку.

Он считает, что Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) более лояльно относится к «Аль-Хилялю» и выделяет конкуренту больше денег.

Роналду уже пропустил один матч и сегодня может бойкотировать второй.

Форварду платят более 200 млн евро за сезон.

– Криштиану Роналду бастует в Саудовской Аравии. Что делать с футболистом?

– Для русского человека сейчас основное: что же там с забастовкой Криштиану Роналду, хватит ли ему после этого на еду. Мы переживаем.

Сейчас транспортники Германии бастуют, и как там немцы ездят на работу, тема номер два для наших переживаний.

Очень надеюсь, что здравый смысл возобладает и он сможет на хлеб свой намазать дополнительный слой масла.