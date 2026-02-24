Губерниев – о российском футболе: «Трава выросла – не играем, снег навалил – пожалуйста»

Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал систему проведения соревнований в российском футболе.

– Сейчас очень снежная зима, рестарт футбольного сезона уже принес один перенос матча из Тулы в Химки. Стоит ли в очередной раз подумать о возвращении к системе «весна‑осень»?

– Я всю жизнь стоял и стою на том, что в футбол в России надо играть, когда нет снега. Если люди хотят играть в феврале – пускай, у нас как раз сейчас зима очень благоприятная для футбола.

Все идет по плану, нужно адресовать вопросы людям, которые перешли на систему «осень‑весна». Сейчас наступит лето, в июне перестанем играть в футбол. Ладно бы это было из‑за того, что мы поедем на чемпионат мира, но нет. Все нормально, трава выросла – мы в футбол не играем, снег навалил сугробами – пожалуйста.

Люди, которые переводили наш чемпионат на систему, при которой играют в сугробах, думали не о нашем футболе, а о своем кошельке в нашем футболе.