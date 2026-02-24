Тренер «Зенита» высказался о «Тихом Доне» и «Архипелаге ГУЛАГ»

Итальянский тренер по физподготовке «Зенита» Иван Карминати рассказал, что читает произведения русской литературы на иностранных языках.
– Вы любите читать. Что увлекает в этом плане, помимо профильной литературы?
– Люблю триллеры итальянских авторов. Но в то же время недавно прочитал «Тихий Дон» Шолохова и «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Правда, на английском и итальянском языках. И тем не менее очень понравилось.
- Михаил Шолохов и Александр Солженицын – лауреаты Нобелевской премии по литературе.
- 71-летний Карминати работает в «Зените» с лета 2017 года.
Источник: «Матч ТВ»