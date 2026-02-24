Агент Шамара объяснил срыв перехода экс-спартаковца в «Сочи»

Ненад Портега, агент нападающего «Тихуаны» Шамара Николсона ответил на вопрос о сорвавшемся переходе форварда в «Сочи».

«У нас было мало времени, чтобы совершить сделку из-за другой сложной ситуации. Информация, что трансфер Николсона в «Сочи» не состоялся из-за медицинского осмотра, не соответствует действительности», – сказал Портега.