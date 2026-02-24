Введите ваш ник на сайте
Семак прокомментировал задержание в аэропорту Мюнхена

Сегодня, 14:50
1

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал свое задержание с женой Анной в аэропорту Мюнхена, которое произошло в декабре 2025 года.

– Кстати, а вот эта зимняя история с Мюнхеном, где вас с женой несколько часов не выпускали из страны, сильно омрачила впечатление от поездки?

– Поездка была по необходимости, а не чтобы комфортно провести время. Меня расстроила не сама ситуация, а совокупность факторов. По мне – можно было это за полчаса решить.

Причeм нам пообещали, что нас посадят на наш рейс. В итоге – никуда нас не посадили, на рейс мы не успели, билеты не поменять и так далее. Но по сути – ничего страшного, никаких проблем. Нам задали вопросы, заполнили какие-то бумаги. Из-за одной бумажки мы провели в помещении несколько часов.

  • По словам Анны Семак, она и ее муж прилетали в Мюнхен по медицинским причинам.
  • Семак рассказала, что они заплатили штраф, поскольку пытались вывезти из Европы в Россию вещи на сумму, превышающую 300 евро за товарную единицу.

Еще по теме:
Семак объяснил, почему не боится смерти
Семак – о словах Бубнова: «Есть люди, которые пишут чушь и ложь» 13
Семак сказал, мстят ли судьи «Зениту» 16
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Good_win_ФКСМ
1771939539
если он спокойно подписывает "какие-то бумажки", то вполне могли ему пару-тройку кредитов оформить.... Сережа-Сережа... по медицинским причинам возил жену ... сказал бы честно: в Амстердам не было из Турции в тот день прямых рейсов, чтобы посетить местную coffeeshop и отведать там спейскейки и Cannabis lollies)))
  • Читайте нас: 