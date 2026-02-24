Семак прокомментировал задержание в аэропорту Мюнхена

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал свое задержание с женой Анной в аэропорту Мюнхена, которое произошло в декабре 2025 года.

– Кстати, а вот эта зимняя история с Мюнхеном, где вас с женой несколько часов не выпускали из страны, сильно омрачила впечатление от поездки?

– Поездка была по необходимости, а не чтобы комфортно провести время. Меня расстроила не сама ситуация, а совокупность факторов. По мне – можно было это за полчаса решить.

Причeм нам пообещали, что нас посадят на наш рейс. В итоге – никуда нас не посадили, на рейс мы не успели, билеты не поменять и так далее. Но по сути – ничего страшного, никаких проблем. Нам задали вопросы, заполнили какие-то бумаги. Из-за одной бумажки мы провели в помещении несколько часов.